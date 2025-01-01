Livro Bege (Fed Beige Book) è uma publicação do Federal Reserve dos EUA sobre as atuais condições econômicas em 12 regiões do país, dentro da zona dos 12 bancos da Reserva Federal. Ele é liberado 8 vezes por ano antes da reunião do FOMC.

O Livro Bege descreve as condições econômicas regionais e perspectivas através de informações coletadas diretamente de fontes locais. Isso permite observar a dinâmica e identificar novas tendências econômicas que não podem ser vistas a partir dos índices gerais mais populares.

A informação é recolhida a partir de uma grande variedade de fontes públicas através de diversos métodos formais e informais. Cada banco fazendo parte do Federal Reserve recolhe a informação relevante sobre a conjuntura econômica no distrito: os relatórios dos gerentes do banco e suas filiales, entrevistas de representantes de empresas, economistas, especialistas de mercado, etc.

As informações não oficiais reunidas no Livro bege complementam os dados oficiais e a análise utilizados pela economistas e membros do Federal Reserve. Nele é possível comparar as condições econômicas em diferentes partes do país, o que pode ser útil para avaliar as perspectivas da economia nacional. O Livro Bege também serve para o Fed constantemente acompanhar o estado do sector empresarial e das organizações públicas. Seus dados são considerados pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para adotar decisões sobre as taxas de juro de curto prazo.