Réserve Fédérale Beige Book est publié par le Conseil de la Réserve Fédérale américaine. Il s’agit d’un rapport sur les conditions économiques actuelles dans 12 régions du pays préparé par 12 banques régionales de la Réserve Fédérale. Il est publié 8 fois par an avant une réunion du FOMC.

Le Livre beige fournit une description des conditions et des perspectives économiques régionales basée sur une variété d’informations recueillies directement auprès de sources locales. Ces informations permettent de visualiser la dynamique et de repérer les tendances économiques émergentes qui ne peuvent pas être déterminées à partir d’indices communs populaires.

L’information est recueillie auprès d’un large éventail de sources commerciales et publiques à l’aide de diverses méthodes formelles et informelles. Chaque banque de la Réserve Fédérale recueille des informations réelles sur les conditions économiques actuelles dans son district: rapports de directeurs de banque et de succursales, entretiens téléphoniques, en ligne et personnels avec des représentants d’entreprises, des économistes, des experts du marché, etc.

Les informations « anecdotiques » fournies dans le Livre beige complètent les données officielles utilisées par les économistes et la Réserve Fédérale. Ces informations permettent de comparer les conditions économiques dans différentes régions, ce qui peut être utile pour évaluer les perspectives de l’économie nationale. En outre, le Livre beige aide la Réserve Fédérale à surveiller en permanence les sentiments des milieux d’affaires et des organismes publics. Le FOMC prend en compte les informations contenues dans le Livre Beige lorsqu’il prend des décisions à court terme sur les taux d’intérêt.