FED地区連銀経済報告（ベージュブック）は連邦準備制度理事会によって発表されます。これは、12の地域連邦準備銀行が準備した12の地域における現在の経済状況に関する報告書です。年に8回FOMC会合の前に発行されています。

ベージュブックは、地方の源泉から直接収集されたさまざまな情報に基づいて、地域の経済情勢及び見通しについての説明を提供しています。そのような情報は、変化を見たり、一般的な普通の指標から判断することができない新興経済動向を示したりすることができます。

この情報は、さまざまな公式及び非公式の方法を使用して、幅広いビジネス及び公共のソースから収集されます。各連邦準備銀行は、その地区の現在の経済状況に関する実際の情報を収集します（銀行経営者や支店からの報告、電話、ビジネス担当者、経済学者、市場専門家などとのオンラインインタビュー）

ベージュブックで提供された「逸話的な」情報は、経済学者とFEDによって使用される公式データを補完するものです。この情報は、異なる地域の経済状況を比較することを可能にします。これは、国家経済の評価の見通しに役立ちます。また、ベージュブックは、連邦準備制度がビジネス界や公的機関の感情を絶えず監視するのに役立ちます。FOMCは短期金利決定を行う際に、ベージュブックに含まれる情報を考慮します。