Fed Beige Book è pubblicato dal Federal Reserve Board degli Stati Uniti. Si tratta di un rapporto sulle attuali condizioni economiche in 12 regioni del Paese preparato da 12 banche regionali della Federal Reserve. Esso viene pubblicato 8 volte l'anno prima di una riunione del FOMC.

Il Beige Book fornisce una descrizione delle condizioni economiche regionali e delle prospettive sulla base di una varietà di informazioni raccolte direttamente da fonti locali. Tali informazioni consentono di visualizzare le dinamiche e individuare le tendenze economiche emergenti che non possono essere determinate dagli indici comuni popolari.

Le informazioni vengono raccolte da un’ampia gamma di fonti aziendali e pubbliche utilizzando vari metodi formali e informali. Ogni Federal Reserve Bank raccoglie informazioni effettive sulle attuali condizioni economiche nel suo distretto: rapporti di direttori bancari e filiali, interviste telefoniche, online e personali con rappresentanti delle imprese, economisti, esperti di mercato, ecc.

Le informazioni "aneddotiche" fornite nel Beige Book integrano i dati ufficiali utilizzati dagli economisti e dalla Fed. Queste informazioni consentono di confrontare le condizioni economiche in diverse regioni, il che può essere utile per valutare le prospettive per l'economia nazionale. Inoltre, il Beige Book aiuta la Fed a monitorare costantemente i sentimenti dei circoli economici e delle organizzazioni pubbliche. Il FOMC tiene conto delle informazioni contenute nel Beige Book quando prende decisioni sui tassi di interesse a breve termine.