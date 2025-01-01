FED Bej Kitabı, Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi, iş gücü ve emlak piyasaları, finans sektörü, tarım, hizmet ve bankacılık sektörleri de dahil olmak üzere mevcut ekonomik duruma dair konsolide bir rapordur. Rapor, ülkenin 12 Federal Reserve Banks'ince toplanan yorumları ve verileri içerir.

Bej Kitap verileri, kısa vadeli faiz oranlarına karar verirken tüm FOMC üyeleri tarafından dikkate alınır. Bir FOMC toplantısı öncesinde yılda 8 kez yayınlanır.

Raporun olumlu etkisi USD'yi olumlu yönde etkiler.