Бежевая книга ФРС (Fed Beige Book) — публикация Федеральной Резервной Системы США о текущих экономических условиях в 12 районах страны, входящих в зону ответственности 12 федеральных резервных банков. Она выпускается 8 раз в год перед заседанием FOMC.

В Бежевой книге охарактеризованы региональные экономические условия и перспективы на основе разнообразной информации, собранной непосредственно из местных источников. Это позволяет увидеть динамику и выявить намечающиеся экономические тренды, которые не могут быть замечены исходя из популярных общих индексов.

Информация собирается из широкого круга деловых и общественных источников посредством различных формальных и неформальных методов. Каждый банк, входящий в ФРС, собирает актуальную информацию о текущих экономических условиях в своем округе: это отчеты директоров банка и его филиалов, телефонные, онлайновые и личные интервью представителей предприятий, экономистов, экспертов рынка и т.д.

Неофициальная информация, собранная в Бежевой книге, дополняет официальные данные и аналитику, используемую экономистами и сотрудниками ФРС. По ней можно сравнивать экономические условия в разных частых страны, что может быть полезно для оценки перспектив национальной экономики. Также Бежевая книга служит для того, чтобы ФРС постоянно «держала руку на пульсе» в отношении настроений деловых кругов и общественных организаций. Информация, изложенная в ней, принимается во внимание членами Комитета по открытым рынкам (FOMC) для принятия решений по краткосрочным процентным ставкам.