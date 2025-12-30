O Índice de Atividade Industrial Fed Dallas (Dallas Fed Manufacturing Index) é divulgado a cada mês. Ele reflete as condições de negócios e atividade no setor industrial no Texas.

O índice é calculado a partir de um levantamento com mais de 100 grandes empresas de manufatura na região. Os diretores das empresas respondem a perguntas sobre como mudaram suas condições de trabalho de acordo com uma série de indicadores: produção, novos pedidos, emprego, preços do mês atual e previsões para os próximos 6 meses. Adicionalmente, eles são convidados a descrever a atividade global de negócios. Os participantes da sondagem dão uma avaliação relativa: aumento, queda ou estabilidade desses indicadores.

Com base nas respostas, são calculados índices individuais para cada indicador. O índice é calculado subtraindo a porcentagem de entrevistados relatando uma diminuição da porcentagem mencionando um aumento no índice. Dessa maneira, o fato de o índice ser positivo significa que a maioria das empresas relataram uma melhora nas condições de negócios. Os valores dos índices são ajustados sazonalmente.

Texas faz uma contribuição significativa para a economia, porque, relativamente à produção industrial, está em segunda posição, depois da Califórnia, e é a primeira em termos de exportações. 9,5% do volume total de produção dos EUA é concentrada aqui. Por isso, o índice de atividade industrial Fed Dallas pode ser um indicador importante da saúde da economia dos EUA. Seus principais indicadores estão intimamente correlacionados com indicadores gerais nacionais.

O crescimento da atividade industrial é um fator favorável para o crescimento econômico. Por isso, seu aumento pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

