Calendário Econômico
Índice de Atividade Industria do Federal Reserve Bank (FRB) de Dalas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade Industrial Fed Dallas (Dallas Fed Manufacturing Index) é divulgado a cada mês. Ele reflete as condições de negócios e atividade no setor industrial no Texas.
O índice é calculado a partir de um levantamento com mais de 100 grandes empresas de manufatura na região. Os diretores das empresas respondem a perguntas sobre como mudaram suas condições de trabalho de acordo com uma série de indicadores: produção, novos pedidos, emprego, preços do mês atual e previsões para os próximos 6 meses. Adicionalmente, eles são convidados a descrever a atividade global de negócios. Os participantes da sondagem dão uma avaliação relativa: aumento, queda ou estabilidade desses indicadores.
Com base nas respostas, são calculados índices individuais para cada indicador. O índice é calculado subtraindo a porcentagem de entrevistados relatando uma diminuição da porcentagem mencionando um aumento no índice. Dessa maneira, o fato de o índice ser positivo significa que a maioria das empresas relataram uma melhora nas condições de negócios. Os valores dos índices são ajustados sazonalmente.
Texas faz uma contribuição significativa para a economia, porque, relativamente à produção industrial, está em segunda posição, depois da Califórnia, e é a primeira em termos de exportações. 9,5% do volume total de produção dos EUA é concentrada aqui. Por isso, o índice de atividade industrial Fed Dallas pode ser um indicador importante da saúde da economia dos EUA. Seus principais indicadores estão intimamente correlacionados com indicadores gerais nacionais.
O crescimento da atividade industrial é um fator favorável para o crescimento econômico. Por isso, seu aumento pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade Industria do Federal Reserve Bank (FRB) de Dalas (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress