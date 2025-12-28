Calendário Econômico
EUA - Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Baixa
|N/D
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal - Mensal - (CPI n.s.a. m/m) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços da cesta de consumo no mês relatado em comparação com o mês anterior. O índice mostra variações de preços da perspectiva do consumidor. O cálculo não inclui os ajustes para variações sazonais de preços que ocorrem todos os anos na mesma época e têm aproximadamente a mesma dimensão. Estes incluem feriados, ciclos de tempo e de produção, etc. O indicador é calculado em comparação com os preços do período base. 1982 é adotado como o período base no cálculo do IPC. O índice de preços ao consumidor caracteriza a dinâmica da inflação.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
