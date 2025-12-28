CalendárioSeções

EUA - Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Preços
Baixa N/D
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal - Mensal - (CPI n.s.a. m/m) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços da cesta de consumo no mês relatado em comparação com o mês anterior. O índice mostra variações de preços da perspectiva do consumidor. O cálculo não inclui os ajustes para variações sazonais de preços que ocorrem todos os anos na mesma época e têm aproximadamente a mesma dimensão. Estes incluem feriados, ciclos de tempo e de produção, etc. O indicador é calculado em comparação com os preços do período base. 1982 é adotado como o período base no cálculo do IPC. O índice de preços ao consumidor caracteriza a dinâmica da inflação.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.3%
set. 2025
0.3%
0.3%
ago. 2025
0.3%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.3%
abr. 2025
0.3%
0.2%
mar. 2025
0.2%
0.4%
fev. 2025
0.4%
0.7%
jan. 2025
0.7%
0.0%
dez. 2024
0.0%
-0.1%
nov. 2024
-0.1%
0.1%
out. 2024
0.1%
0.2%
set. 2024
0.2%
0.1%
ago. 2024
0.1%
0.1%
jul. 2024
0.1%
0.0%
jun. 2024
0.0%
0.2%
mai. 2024
0.2%
0.4%
abr. 2024
0.4%
0.6%
mar. 2024
0.6%
0.6%
fev. 2024
0.6%
0.5%
jan. 2024
0.5%
-0.1%
dez. 2023
-0.1%
-0.2%
nov. 2023
-0.2%
0.0%
out. 2023
0.0%
0.2%
set. 2023
0.2%
0.4%
ago. 2023
0.4%
0.2%
jul. 2023
0.2%
0.3%
jun. 2023
0.3%
0.3%
mai. 2023
0.3%
0.5%
abr. 2023
0.5%
0.3%
mar. 2023
0.3%
0.6%
fev. 2023
0.6%
0.8%
jan. 2023
0.8%
-0.3%
dez. 2022
-0.3%
-0.1%
nov. 2022
-0.1%
0.4%
out. 2022
0.4%
0.2%
set. 2022
0.2%
0.0%
ago. 2022
0.0%
0.0%
jul. 2022
0.0%
1.4%
jun. 2022
1.4%
1.1%
mai. 2022
1.1%
0.6%
abr. 2022
0.6%
1.3%
mar. 2022
1.3%
0.9%
fev. 2022
0.9%
0.8%
jan. 2022
0.8%
0.3%
dez. 2021
0.3%
0.5%
nov. 2021
0.5%
0.8%
out. 2021
0.8%
0.3%
set. 2021
0.3%
0.2%
