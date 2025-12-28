Calendário Econômico
EUA - Alvarás de Construção (United States Building Permits)
|Moderada
|N/D
|1.333 milh
|
1.312 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Licenças de Construção (Building Permits) é o número absoluto de licenças para a construção de novos edifícios residenciais, emitidos pelas autoridades públicas no mês de relatórios. O Departamento do Censo dos EUA recolhe estes dados, direcionando solicitações aos departamentos habilitados de todo o país. A amostra mensal abrange 9 000 pontos de emissão de licenças por todo o país. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.
Os dados sobre o número de licenças de construção emitidas são utilizados pelas autoridades públicas para desenvolver o índice de principais indicadores econômicos. O conselho do Fed usa o indicador na análise das condições econômicas, tanto a nível nacional como por regiões. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano usa os dados no desenvolvimento de programas habitacionais. Os bancos usam estatísticas para avaliar a demanda por empréstimos hipotecários a curto e médio prazo.
Os economistas consideram este indicador juntamente com o Construção de Novas Casas. O aumento no número de licenças de construção emitidas indica uma melhora no sentimento na economia, o crescimento do investimento em construção. Mas o fato de o indicador Construção de Novas Casas é menor do que o volume de licenças emitidas pode indicar condições econômicas adversas, devido a que os projetos são adiados.
O crescimento do número de licenças de construção pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Alvarás de Construção (United States Building Permits)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
