EUA - Alvarás de Construção (United States Building Permits)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Moderada N/D 1.333 milh
1.312 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Licenças de Construção (Building Permits) é o número absoluto de licenças para a construção de novos edifícios residenciais, emitidos pelas autoridades públicas no mês de relatórios. O Departamento do Censo dos EUA recolhe estes dados, direcionando solicitações aos departamentos habilitados de todo o país. A amostra mensal abrange 9 000 pontos de emissão de licenças por todo o país. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.

Os dados sobre o número de licenças de construção emitidas são utilizados pelas autoridades públicas para desenvolver o índice de principais indicadores econômicos. O conselho do Fed usa o indicador na análise das condições econômicas, tanto a nível nacional como por regiões. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano usa os dados no desenvolvimento de programas habitacionais. Os bancos usam estatísticas para avaliar a demanda por empréstimos hipotecários a curto e médio prazo.

Os economistas consideram este indicador juntamente com o Construção de Novas Casas. O aumento no número de licenças de construção emitidas indica uma melhora no sentimento na economia, o crescimento do investimento em construção. Mas o fato de o indicador Construção de Novas Casas é menor do que o volume de licenças emitidas pode indicar condições econômicas adversas, devido a que os projetos são adiados.

O crescimento do número de licenças de construção pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Alvarás de Construção (United States Building Permits)".

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
1.333 milh
1.312 milh
ago. 2025
1.312 milh
1.394 milh
1.362 milh
jul. 2025
1.354 milh
1.415 milh
1.393 milh
jun. 2025
1.397 milh
1.456 milh
1.394 milh
mai. 2025
1.393 milh
1.475 milh
1.422 milh
abr. 2025
1.412 milh
1.517 milh
1.481 milh
mar. 2025
1.467 milh
1.514 milh
1.459 milh
fev. 2025
1.456 milh
1.525 milh
1.473 milh
jan. 2025
1.483 milh
1.514 milh
1.482 milh
dez. 2024
1.483 milh
1.466 milh
1.493 milh
nov. 2024
1.505 milh
1.426 milh
1.419 milh
out. 2024
1.416 milh
1.453 milh
1.425 milh
set. 2024
1.428 milh
1.404 milh
1.470 milh
ago. 2024
1.475 milh
1.395 milh
1.406 milh
jul. 2024
1.396 milh
1.430 milh
1.454 milh
jun. 2024
1.446 milh
1.443 milh
1.399 milh
mai. 2024
1.386 milh
1.479 milh
1.440 milh
abr. 2024
1.440 milh
1.489 milh
1.485 milh
mar. 2024
1.458 milh
1.494 milh
1.523 milh
fev. 2024
1.518 milh
1.482 milh
1.489 milh
jan. 2024
1.470 milh
1.510 milh
1.493 milh
dez. 2023
1.495 milh
1.535 milh
1.467 milh
nov. 2023
1.460 milh
1.498 milh
out. 2023
1.487 milh
1.507 milh
1.473 milh
set. 2023
1.473 milh
1.493 milh
1.541 milh
ago. 2023
1.543 milh
1.440 milh
1.443 milh
jul. 2023
1.442 milh
1.464 milh
1.441 milh
jun. 2023
1.440 milh
1.453 milh
1.496 milh
mai. 2023
1.491 milh
1.413 milh
1.417 milh
abr. 2023
1.416 milh
1.467 milh
1.437 milh
mar. 2023
1.413 milh
1.431 milh
1.550 milh
fev. 2023
1.524 milh
1.332 milh
1.339 milh
jan. 2023
1.339 milh
1.334 milh
1.337 milh
dez. 2022
1.330 milh
1.432 milh
1.351 milh
nov. 2022
1.342 milh
1.545 milh
1.512 milh
out. 2022
1.526 milh
1.541 milh
1.564 milh
set. 2022
1.564 milh
1.595 milh
1.542 milh
ago. 2022
1.517 milh
1.682 milh
1.685 milh
jul. 2022
1.674 milh
1.693 milh
1.696 milh
jun. 2022
1.685 milh
1.760 milh
1.695 milh
mai. 2022
1.695 milh
1.852 milh
1.823 milh
abr. 2022
1.819 milh
1.873 milh
1.879 milh
mar. 2022
1.873 milh
1.886 milh
1.865 milh
fev. 2022
1.859 milh
1.894 milh
1.895 milh
jan. 2022
1.899 milh
1.800 milh
1.885 milh
dez. 2021
1.873 milh
1.684 milh
1.717 milh
nov. 2021
1.712 milh
1.622 milh
1.653 milh
out. 2021
1.650 milh
1.660 milh
1.586 milh
set. 2021
1.589 milh
1.685 milh
1.721 milh
ago. 2021
1.728 milh
1.618 milh
1.630 milh
