Calendrier économique
Besoins de trésorerie nets du secteur public du Royaume-Uni (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Bas
|£20.936 B
|£4.470 B
|
£9.284 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|£4.615 B
|
£20.936 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les besoins de trésorerie nets du secteur public indiquent le montant d’argent que le gouvernement doit emprunter pour maintenir ses engagements financiers. Il est nécessaire de lever des liquidités sur les marchés financiers ou de les retirer des réserves de trésorerie. Cela peut être proche des emprunts du secteur public pour la même période, mais certaines transactions (telles que les prêts au secteur privé et autres) ne contribuent pas aux emprunts.
Le secteur public du Royaume-Uni se compose de cinq sous-secteurs:
- Administration centrale
- Administration locale
- Sociétés publiques non financières
- Banque d’Angleterre
- Les sociétés financières publiques (ou banques du secteur public, c’est-à-dire actuellement uniquement Royal Bank of Scotland (RBS)).
Les chiffres du présent rapport ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation et sont exprimés en prix courants.
L’indicateur est calculé mensuellement, mais en raison de la volatilité des données, l’analyse des données annuelles fournit une image plus claire de l’état des fonds publics et des besoins de trésorerie.
Une modification des besoins de trésorerie nets du secteur public britannique n’affecte normalement pas les cours de la livre sterling en soi. Cet indicateur doit être interprété avec d’autres variables.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBesoins de trésorerie nets du secteur public du Royaume-Uni (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress