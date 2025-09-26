CalendrierSections

Besoins de trésorerie nets du secteur public du Royaume-Uni (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Gouvernement
Bas £​20.936 B
£​9.284 B
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
£​4.615 B
£​20.936 B
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
Les besoins de trésorerie nets du secteur public indiquent le montant d’argent que le gouvernement doit emprunter pour maintenir ses engagements financiers. Il est nécessaire de lever des liquidités sur les marchés financiers ou de les retirer des réserves de trésorerie. Cela peut être proche des emprunts du secteur public pour la même période, mais certaines transactions (telles que les prêts au secteur privé et autres) ne contribuent pas aux emprunts.

Le secteur public du Royaume-Uni se compose de cinq sous-secteurs:

  • Administration centrale
  • Administration locale
  • Sociétés publiques non financières
  • Banque d’Angleterre
  • Les sociétés financières publiques (ou banques du secteur public, c’est-à-dire actuellement uniquement Royal Bank of Scotland (RBS)).

Les chiffres du présent rapport ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation et sont exprimés en prix courants.

L’indicateur est calculé mensuellement, mais en raison de la volatilité des données, l’analyse des données annuelles fournit une image plus claire de l’état des fonds publics et des besoins de trésorerie.

Une modification des besoins de trésorerie nets du secteur public britannique n’affecte normalement pas les cours de la livre sterling en soi. Cet indicateur doit être interprété avec d’autres variables.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBesoins de trésorerie nets du secteur public du Royaume-Uni (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
mai 2025
£​20.936 B
£​4.470 B
£​9.284 B
mars 2025
£​2.694 B
£​4.554 B
£​6.360 B
janv. 2025
£​-22.484 B
£​-0.664 B
£​20.154 B
déc. 2024
£​19.876 B
£​6.362 B
£​13.128 B
nov. 2024
£​12.983 B
£​11.062 B
£​17.396 B
oct. 2024
£​11.133 B
£​20.567 B
£​-20.446 B
sept. 2024
£​-20.484 B
£​4.875 B
août 2024
£​4.875 B
£​-22.499 B
£​16.905 B
juil. 2024
£​19.232 B
£​6.622 B
juin 2024
£​6.622 B
£​26.199 B
£​18.796 B
mai 2024
£​18.135 B
£​16.862 B
£​-5.249 B
avr. 2024
£​-5.217 B
£​20.739 B
mars 2024
£​20.739 B
£​1.071 B
£​3.236 B
févr. 2024
£​3.024 B
£​-2.603 B
£​-22.482 B
janv. 2024
£​-23.344 B
£​-3.730 B
£​14.335 B
déc. 2023
£​12.863 B
£​4.306 B
£​12.583 B
nov. 2023
£​12.453 B
£​2.952 B
£​11.808 B
oct. 2023
£​13.329 B
£​3.974 B
£​-11.724 B
sept. 2023
£​-11.812 B
£​5.641 B
£​1.514 B
août 2023
£​2.468 B
£​5.075 B
£​-7.543 B
juil. 2023
£​-7.474 B
£​4.023 B
£​11.337 B
juin 2023
£​11.976 B
£​4.602 B
£​3.673 B
mai 2023
£​4.132 B
£​7.324 B
£​12.715 B
avr. 2023
£​13.667 B
£​-0.572 B
£​19.684 B
mars 2023
£​18.886 B
£​3.956 B
£​-1.693 B
févr. 2023
£​-0.227 B
£​8.180 B
£​-29.327 B
janv. 2023
£​-28.962 B
£​5.152 B
£​-1.517 B
déc. 2022
£​17.210 B
£​6.357 B
£​20.034 B
nov. 2022
£​20.336 B
£​8.847 B
£​9.997 B
oct. 2022
£​9.732 B
£​10.085 B
£​9.992 B
sept. 2022
£​10.136 B
£​10.534 B
£​5.297 B
août 2022
£​5.321 B
£​11.236 B
£​-5.087 B
juil. 2022
£​-4.693 B
£​12.195 B
£​12.795 B
juin 2022
£​12.610 B
£​12.910 B
£​12.103 B
mai 2022
£​12.024 B
£​16.737 B
£​2.287 B
avr. 2022
£​2.367 B
£​16.737 B
£​-1.498 B
mars 2022
£​-2.416 B
£​26.103 B
£​2.346 B
févr. 2022
£​2.478 B
£​28.381 B
£​-21.992 B
janv. 2022
£​-21.984 B
£​25.021 B
£​18.072 B
déc. 2021
£​18.125 B
£​29.922 B
£​37.002 B
nov. 2021
£​36.980 B
£​29.956 B
£​61.552 B
oct. 2021
£​61.452 B
£​19.684 B
£​6.061 B
sept. 2021
£​4.688 B
£​28.702 B
£​5.811 B
août 2021
£​5.834 B
£​31.159 B
£​-2.363 B
juil. 2021
£​-2.290 B
£​25.806 B
£​11.193 B
juin 2021
£​11.254 B
£​36.312 B
£​21.703 B
mai 2021
£​21.710 B
£​36.152 B
£​33.520 B
avr. 2021
£​33.564 B
£​23.358 B
£​15.581 B
mars 2021
£​19.225 B
£​36.384 B
£​14.364 B
févr. 2021
£​14.162 B
£​36.230 B
£​-19.582 B
