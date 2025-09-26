Les besoins de trésorerie nets du secteur public indiquent le montant d’argent que le gouvernement doit emprunter pour maintenir ses engagements financiers. Il est nécessaire de lever des liquidités sur les marchés financiers ou de les retirer des réserves de trésorerie. Cela peut être proche des emprunts du secteur public pour la même période, mais certaines transactions (telles que les prêts au secteur privé et autres) ne contribuent pas aux emprunts.

Le secteur public du Royaume-Uni se compose de cinq sous-secteurs:

Administration centrale

Administration locale

Sociétés publiques non financières

Banque d’Angleterre

Les sociétés financières publiques (ou banques du secteur public, c’est-à-dire actuellement uniquement Royal Bank of Scotland (RBS)).

Les chiffres du présent rapport ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation et sont exprimés en prix courants.

L’indicateur est calculé mensuellement, mais en raison de la volatilité des données, l’analyse des données annuelles fournit une image plus claire de l’état des fonds publics et des besoins de trésorerie.

Une modification des besoins de trésorerie nets du secteur public britannique n’affecte normalement pas les cours de la livre sterling en soi. Cet indicateur doit être interprété avec d’autres variables.

Dernières valeurs: