영국 공공 부문 순 현금 요구사항 (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
정부
낮음 £​-10.862 B £​4.615 B
£​10.201 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
£​10.266 B
£​-10.862 B
다음 발표 실제 예측
이전
공공부문 순현금 요구사항은 정부가 금융공약을 유지하기 위해 빌려야 하는 돈의 양을 보여줍니다. 현금은 금융시장에서 조달하거나 적립금에서 인출할 필요가 있습니다. 이는 같은 기간 공공부문 차입금에 가까울 수 있지만 일부 거래(민간부문 대출 등)가 있어 차입에 기여하지 않습니다.

영국의 공공 부문은 5개 부문으로 구성됩니다:

  • 중앙 정부
  • 지방정부
  • 공기업 비금융법인
  • 영국은행
  • 공공 금융 기업(또는 공공 부문 은행, 즉 현재 스코틀랜드 왕립 은행(RBS)만 해당).

이 보고서의 수치는 인플레이션에 대해 조정되지 않으며 현재 가격으로 표현됩니다.

지표는 매월 산정되지만 데이터 변동성으로 인해 연간 데이터 분석을 통해 공적자금 및 현금 요구사항의 현황을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

영국의 공공부문 순현금 요구사항의 변경은 일반적으로 파운드화 시세 자체에는 영향을 미치지 않습니다. 이 지표는 다른 변수와 함께 해석해야 합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 공공 부문 순 현금 요구사항 (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
£​-10.862 B
£​4.615 B
£​10.201 B
5월 2025
£​20.936 B
£​4.470 B
£​9.284 B
3월 2025
£​2.694 B
£​4.554 B
£​6.360 B
1월 2025
£​-22.484 B
£​-0.664 B
£​20.154 B
12월 2024
£​19.876 B
£​6.362 B
£​13.128 B
11월 2024
£​12.983 B
£​11.062 B
£​17.396 B
10월 2024
£​11.133 B
£​20.567 B
£​-20.446 B
9월 2024
£​-20.484 B
£​4.875 B
8월 2024
£​4.875 B
£​-22.499 B
£​16.905 B
7월 2024
£​19.232 B
£​6.622 B
6월 2024
£​6.622 B
£​26.199 B
£​18.796 B
5월 2024
£​18.135 B
£​16.862 B
£​-5.249 B
4월 2024
£​-5.217 B
£​20.739 B
3월 2024
£​20.739 B
£​1.071 B
£​3.236 B
2월 2024
£​3.024 B
£​-2.603 B
£​-22.482 B
1월 2024
£​-23.344 B
£​-3.730 B
£​14.335 B
12월 2023
£​12.863 B
£​4.306 B
£​12.583 B
11월 2023
£​12.453 B
£​2.952 B
£​11.808 B
10월 2023
£​13.329 B
£​3.974 B
£​-11.724 B
9월 2023
£​-11.812 B
£​5.641 B
£​1.514 B
8월 2023
£​2.468 B
£​5.075 B
£​-7.543 B
7월 2023
£​-7.474 B
£​4.023 B
£​11.337 B
6월 2023
£​11.976 B
£​4.602 B
£​3.673 B
5월 2023
£​4.132 B
£​7.324 B
£​12.715 B
4월 2023
£​13.667 B
£​-0.572 B
£​19.684 B
3월 2023
£​18.886 B
£​3.956 B
£​-1.693 B
2월 2023
£​-0.227 B
£​8.180 B
£​-29.327 B
1월 2023
£​-28.962 B
£​5.152 B
£​-1.517 B
12월 2022
£​17.210 B
£​6.357 B
£​20.034 B
11월 2022
£​20.336 B
£​8.847 B
£​9.997 B
10월 2022
£​9.732 B
£​10.085 B
£​9.992 B
9월 2022
£​10.136 B
£​10.534 B
£​5.297 B
8월 2022
£​5.321 B
£​11.236 B
£​-5.087 B
7월 2022
£​-4.693 B
£​12.195 B
£​12.795 B
6월 2022
£​12.610 B
£​12.910 B
£​12.103 B
5월 2022
£​12.024 B
£​16.737 B
£​2.287 B
4월 2022
£​2.367 B
£​16.737 B
£​-1.498 B
3월 2022
£​-2.416 B
£​26.103 B
£​2.346 B
2월 2022
£​2.478 B
£​28.381 B
£​-21.992 B
1월 2022
£​-21.984 B
£​25.021 B
£​18.072 B
12월 2021
£​18.125 B
£​29.922 B
£​37.002 B
11월 2021
£​36.980 B
£​29.956 B
£​61.552 B
10월 2021
£​61.452 B
£​19.684 B
£​6.061 B
9월 2021
£​4.688 B
£​28.702 B
£​5.811 B
8월 2021
£​5.834 B
£​31.159 B
£​-2.363 B
7월 2021
£​-2.290 B
£​25.806 B
£​11.193 B
6월 2021
£​11.254 B
£​36.312 B
£​21.703 B
5월 2021
£​21.710 B
£​36.152 B
£​33.520 B
4월 2021
£​33.564 B
£​23.358 B
£​15.581 B
3월 2021
£​19.225 B
£​36.384 B
£​14.364 B
123
