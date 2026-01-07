공공부문 순현금 요구사항은 정부가 금융공약을 유지하기 위해 빌려야 하는 돈의 양을 보여줍니다. 현금은 금융시장에서 조달하거나 적립금에서 인출할 필요가 있습니다. 이는 같은 기간 공공부문 차입금에 가까울 수 있지만 일부 거래(민간부문 대출 등)가 있어 차입에 기여하지 않습니다.

영국의 공공 부문은 5개 부문으로 구성됩니다:

중앙 정부

지방정부

공기업 비금융법인

영국은행

공공 금융 기업(또는 공공 부문 은행, 즉 현재 스코틀랜드 왕립 은행(RBS)만 해당).

이 보고서의 수치는 인플레이션에 대해 조정되지 않으며 현재 가격으로 표현됩니다.

지표는 매월 산정되지만 데이터 변동성으로 인해 연간 데이터 분석을 통해 공적자금 및 현금 요구사항의 현황을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

영국의 공공부문 순현금 요구사항의 변경은 일반적으로 파운드화 시세 자체에는 영향을 미치지 않습니다. 이 지표는 다른 변수와 함께 해석해야 합니다.

마지막 값: