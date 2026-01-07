영국 공공 부문 순 현금 요구사항 (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
공공부문 순현금 요구사항은 정부가 금융공약을 유지하기 위해 빌려야 하는 돈의 양을 보여줍니다. 현금은 금융시장에서 조달하거나 적립금에서 인출할 필요가 있습니다. 이는 같은 기간 공공부문 차입금에 가까울 수 있지만 일부 거래(민간부문 대출 등)가 있어 차입에 기여하지 않습니다.
영국의 공공 부문은 5개 부문으로 구성됩니다:
- 중앙 정부
- 지방정부
- 공기업 비금융법인
- 영국은행
- 공공 금융 기업(또는 공공 부문 은행, 즉 현재 스코틀랜드 왕립 은행(RBS)만 해당).
이 보고서의 수치는 인플레이션에 대해 조정되지 않으며 현재 가격으로 표현됩니다.
지표는 매월 산정되지만 데이터 변동성으로 인해 연간 데이터 분석을 통해 공적자금 및 현금 요구사항의 현황을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
영국의 공공부문 순현금 요구사항의 변경은 일반적으로 파운드화 시세 자체에는 영향을 미치지 않습니다. 이 지표는 다른 변수와 함께 해석해야 합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 공공 부문 순 현금 요구사항 (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
