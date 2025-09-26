Le besoin de financement du secteur public indique la différence entre les dépenses totales (dépenses courantes plus investissements nets) et les revenus (recettes courantes, principalement les impôts) du secteur public au cours du mois donné.

Le secteur public du Royaume-Uni se compose de cinq sous-secteurs:

Administration centrale

Administration locale

Sociétés publiques non financières

Banque d’Angleterre

Les sociétés financières publiques (ou banques du secteur public, c’est-à-dire actuellement uniquement Royal Bank of Scotland (RBS)).

Les chiffres du présent rapport ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation et sont exprimés en prix courants.

Si la différence entre dépenses et revenus est positive, cela parle d’un déficit. Cela indique que la dette publique augmente. Historiquement, la dette du secteur public est accumulée pendant de nombreuses années, par plusieurs générations de gouvernements. Il est remboursé principalement par l’émission de Gilt et de bons du Trésor.

L’indicateur est calculé mensuellement, mais en raison de la volatilité des données, l’analyse des données annuelles fournit une image plus claire de l’état des fonds publics.

Une modification des emprunts nets du secteur public britannique n’affecte normalement pas les cours de la livre sterling en soi. Cet indicateur doit être interprété avec d’autres variables.

Dernières valeurs: