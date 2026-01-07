영국 공공부문 순 차입금 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)
|낮음
|£20.246 B
|£29.649 B
|
£15.318 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|£11.983 B
|
£20.246 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
공공부문 순차입금은 당해 달 중 공공부문의 총지출(경상지출과 순투자금 포함)과 소득(경상소득, 주로 세금)의 차이를 보여줍니다.
영국의 공공 부문은 5개 부문으로 구성됩니다:
- 중앙 정부
- 지방정부
- 공기업 비금융법인
- 영국은행
- 공공 금융 기업(또는 공공 부문 은행, 즉 현재 스코틀랜드 왕립 은행(RBS)만 해당).
이 보고서의 수치는 인플레이션에 대해 조정되지 않으며 현재 가격으로 표현됩니다.
지출과 소득의 차이가 플러스이면 적자를 의미합니다. 그만큼 공공부채가 커지고 있다는 의미입니다. 역사적으로 공공부문 부채는 여러 세대의 정부에 의해 수년간 누적됩니다. 그것은 주로 길트와 재무부 지폐의 발행을 통해 상환됩니다.
지표는 매월 산정되지만 데이터 변동성 때문에 연간 데이터 분석을 통해 공적자금 현황을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
영국의 공공부문 순차입금의 변화는 일반적으로 파운드화 시세 자체에 영향을 미치지 않습니다. 이 지표는 다른 변수와 함께 해석해야 합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 공공부문 순 차입금 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
