Индекс активности в сфере услуг (Index of services) отражает изменение производства в сфере услуг. Это ежемесячный индикатор роста сервисной сферы в стране. На сегодняшний день сфера услуг вносит самый крупный вклад в расчет ВВП: на него приходится 73,9% валового внутреннего продукта Великобритании.

Данные для расчета индекса собираются путем Ежемесячного бизнес-опроса 26 000 предприятий сервисной сферы Великобритании (вклад этих данных составляет 49% от всех использованных для расчета) и из других регулярных опросов и административных источников (51%).

Рассчитанное значение производства в сфере услуг сезонно корректируется, чтобы исключить влияние праздников и погодных условий. Индекс активности в сфере услуг являет собой краткосрочную оценку состояния сервисной сферы британской экономики. Этот важнейший экономический показатель показывает ежемесячные колебания валовой добавленной стоимости на предприятиях отрасли услуг (разницы между стоимостью предоставляемых услуг и стоимостью их производства).

В расчете учитываются следующие категории отрасли:

торговля, отели и рестораны;

транспортные услуги, хранение, связь;

бизнес-услуги и финансовая сфера;

государственные и другие услуги.

Каждая категория в расчете имеет свой вес, в соответствии с относительным вкладом в общий ВВП.

Индекс активности в сфере услуг редко рассматривается отдельно от остальных макроэкономических индикаторов. Чаще всего его интерпретируют параллельно с ВВП. Резкий рост индекса может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений: