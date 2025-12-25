Экономический календарь
Индекс активности в сфере услуг (Index of services) отражает изменение производства в сфере услуг. Это ежемесячный индикатор роста сервисной сферы в стране. На сегодняшний день сфера услуг вносит самый крупный вклад в расчет ВВП: на него приходится 73,9% валового внутреннего продукта Великобритании.
Данные для расчета индекса собираются путем Ежемесячного бизнес-опроса 26 000 предприятий сервисной сферы Великобритании (вклад этих данных составляет 49% от всех использованных для расчета) и из других регулярных опросов и административных источников (51%).
Рассчитанное значение производства в сфере услуг сезонно корректируется, чтобы исключить влияние праздников и погодных условий. Индекс активности в сфере услуг являет собой краткосрочную оценку состояния сервисной сферы британской экономики. Этот важнейший экономический показатель показывает ежемесячные колебания валовой добавленной стоимости на предприятиях отрасли услуг (разницы между стоимостью предоставляемых услуг и стоимостью их производства).
В расчете учитываются следующие категории отрасли:
- торговля, отели и рестораны;
- транспортные услуги, хранение, связь;
- бизнес-услуги и финансовая сфера;
- государственные и другие услуги.
Каждая категория в расчете имеет свой вес, в соответствии с относительным вкладом в общий ВВП.
Индекс активности в сфере услуг редко рассматривается отдельно от остальных макроэкономических индикаторов. Чаще всего его интерпретируют параллельно с ВВП. Резкий рост индекса может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс активности в сфере услуг в Великобритании (United Kingdom Index of Services)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
