Calendrier économique
Indice des services du Royaume-Uni (United Kingdom Index of Services)
|Bas
|0.4%
|0.9%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.3%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des services mesure une variation de la production des industries de services. Il s’agit d’un indicateur mensuel de la croissance du secteur national des services. Aujourd’hui, c’est la plus grande contribution à l’approche de la production pour la mesure du PIB, représentant 73,9% du PIB britannique.
Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies à partir de l’enquête mensuelle auprès des entreprises de commerce d’environ 26 000 entreprises de services britanniques (49% de toutes utilisées pour le calcul) et d’autres enquêtes régulières et sources administratives (51%).
L’indice calculé des services est désaisonnalisé pour exclure l’impact des vacances et des conditions météorologiques. L’indice des services fournit une estimation à court terme du secteur des services de l’économie britannique. Cet indicateur économique le plus important montre les fluctuations mensuelles de la valeur ajoutée brute dans les entreprises du secteur des services (la différence entre le coût des services fournis et le coût de leur production).
Les catégories d’industrie suivantes sont prises en compte dans le calcul :
- Distribution, hôtels et restaurants
- Services de transport, stockage, communication
- Services aux entreprises et finances
- Gouvernement et autres services
Chaque catégorie a son poids en fonction de la contribution relative au PIB général.
L’indice des services est rarement interprété séparément du reste des indicateurs macroéconomiques. Il est souvent interprété le long du PIB. Une forte croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du PIB.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des services du Royaume-Uni (United Kingdom Index of Services)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
