L’indice des services mesure une variation de la production des industries de services. Il s’agit d’un indicateur mensuel de la croissance du secteur national des services. Aujourd’hui, c’est la plus grande contribution à l’approche de la production pour la mesure du PIB, représentant 73,9% du PIB britannique.

Les données pour le calcul de l’indice sont recueillies à partir de l’enquête mensuelle auprès des entreprises de commerce d’environ 26 000 entreprises de services britanniques (49% de toutes utilisées pour le calcul) et d’autres enquêtes régulières et sources administratives (51%).

L’indice calculé des services est désaisonnalisé pour exclure l’impact des vacances et des conditions météorologiques. L’indice des services fournit une estimation à court terme du secteur des services de l’économie britannique. Cet indicateur économique le plus important montre les fluctuations mensuelles de la valeur ajoutée brute dans les entreprises du secteur des services (la différence entre le coût des services fournis et le coût de leur production).

Les catégories d’industrie suivantes sont prises en compte dans le calcul :

Distribution, hôtels et restaurants

Services de transport, stockage, communication

Services aux entreprises et finances

Gouvernement et autres services

Chaque catégorie a son poids en fonction de la contribution relative au PIB général.

L’indice des services est rarement interprété séparément du reste des indicateurs macroéconomiques. Il est souvent interprété le long du PIB. Une forte croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du PIB.

