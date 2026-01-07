서비스 지수는 서비스 산업의 생산량 변화를 측정합니다. 이는 국가 서비스업 성장률을 월별로 보여주는 지표입니다. 오늘날, 그것은 영국 GDP의 73.9%를 차지하는 GDP의 측정에 대한 생산 접근에 가장 큰 공헌입니다.

지수 계산을 위한 데이터는 약 26,000개 영국 서비스 회사를 대상으로 한 월간 비즈니스 설문 조사(전체 49%가 계산에 사용됨)와 기타 정기 조사 및 행정 소스(51%)에서 수집됩니다.

계산된 서비스 지수는 휴가와 기상 조건의 영향을 배제하도록 계절적으로 조정됩니다. 서비스 지수는 영국 경제 서비스 부문의 단기 추정치를 제공합니다. 이 가장 중요한 경제 지표는 서비스 산업 기업의 부가가치 총액의 월별 변동(제공되는 서비스 원가와 생산 원가의 차이)을 보여줍니다.

다음 산업 범주가 계산에서 고려됩니다:

유통, 호텔, 레스토랑

운송 서비스, 보관, 통신

비즈니스 서비스 및 금융

정부 및 기타 서비스

각 범주는 일반 GDP에 대한 상대적 기여도에 따라 가중치를 갖습니다.

서비스 지수는 나머지 거시경제 지표와 별도로 해석되는 경우가 거의 없습니다. 그것은 종종 GDP에 따라 해석됩니다. 급격한 지수 상승은 GDP 값에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

