L’indice des prix des logements a/a mesure les variations de la valeur moyenne des propriétés résidentielles au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les transactions immobilières résidentielles sont recueillies à partir des registres fonciers de l’État et des statistiques des plus grands prêteurs hypothécaires britanniques.

Le calcul de l’indice est basé sur les prix payés par les particuliers pour l’achat d’un logement. Les enregistrements suivants sont exclus des calculs :

Transactions commerciales

Ventes qui n’étaient pas à la pleine valeur marchande

Refinancement de prêts hypothécaires existants

Vente d’une part d’un bien immobilier

Transferts par donation, en vertu d’un bon de commande obligatoire, en vertu d’une décision judiciaire.

Autres transactions ne pouvant pas être effectuées pour la pleine valeur marchande

L’ensemble de données recueilli contenant le prix de vente de la propriété ne tient pas compte des caractéristiques physiques des logements (type de propriété, taille, emplacement et catégorie de marché). Par conséquent, la régression hédoniste et l’ajustement de la combinaison sont utilisés dans le calcul de l’indice. De plus, l’indice est désaisonnalisé (puisque le marché immobilier est très sensible aux variations saisonnières).

L’indice caractérise l’état du marché immobilier. En raison de la désaisonnalisation, les variations de l’IPH indiquent une inflation presque pure sur le marché immobilier britannique. La hausse des prix de l’immobilier est un facteur favorable pour l’économie nationale, car elle parle d’une hausse de l’inflation de la livre sterling. Par conséquent, la croissance de l’IPH est considérée comme positive pour les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: