Calendrier économique
Indice des prix des logements (IPH) au Royaume-Uni a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Bas
|2.8%
|2.7%
|
3.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.1%
|
2.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix des logements a/a mesure les variations de la valeur moyenne des propriétés résidentielles au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les transactions immobilières résidentielles sont recueillies à partir des registres fonciers de l’État et des statistiques des plus grands prêteurs hypothécaires britanniques.
Le calcul de l’indice est basé sur les prix payés par les particuliers pour l’achat d’un logement. Les enregistrements suivants sont exclus des calculs :
- Transactions commerciales
- Ventes qui n’étaient pas à la pleine valeur marchande
- Refinancement de prêts hypothécaires existants
- Vente d’une part d’un bien immobilier
- Transferts par donation, en vertu d’un bon de commande obligatoire, en vertu d’une décision judiciaire.
- Autres transactions ne pouvant pas être effectuées pour la pleine valeur marchande
L’ensemble de données recueilli contenant le prix de vente de la propriété ne tient pas compte des caractéristiques physiques des logements (type de propriété, taille, emplacement et catégorie de marché). Par conséquent, la régression hédoniste et l’ajustement de la combinaison sont utilisés dans le calcul de l’indice. De plus, l’indice est désaisonnalisé (puisque le marché immobilier est très sensible aux variations saisonnières).
L’indice caractérise l’état du marché immobilier. En raison de la désaisonnalisation, les variations de l’IPH indiquent une inflation presque pure sur le marché immobilier britannique. La hausse des prix de l’immobilier est un facteur favorable pour l’économie nationale, car elle parle d’une hausse de l’inflation de la livre sterling. Par conséquent, la croissance de l’IPH est considérée comme positive pour les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des logements (IPH) au Royaume-Uni a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress