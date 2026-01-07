주택가격지수 y/y는 해당 달의 주거용 부동산의 평균가치의 변동을 전년도 같은 달에 비해 측정합니다. 주거용 부동산 거래에 대한 정보는 주 토지 등록부 및 영국 최대 주택담보 대출기관 통계에서 수집됩니다.

지수 계산은 개인이 주택 구입을 위해 지불하는 가격을 기준으로 합니다. 다음 등록은 계산에서 제외됩니다:

상업거래

완전한 시장가치를 위한 것이 아닌 판매

기존 주택담보대출의 재원조달

부동산 지분 매각

선물의 방법으로, 강제구매명령에 따라, 법원 주문으로 양도

완전한 시장가치를 위한 것이 아닌 기타 거래

부동산 매매가를 포함하는 수집된 데이터 세트는 주택의 물리적 특성(부동산의 유형, 크기, 위치 및 시장 범주)을 고려하지 않습니다. 따라서 헤도닉 회귀 분석 및 혼합 조정이 지표 계산에 사용됩니다. 또한, (부동산 시장이 계절 변화에 매우 민감하기 때문에) 지수는 계절적으로 조정됩니다.

그 지수는 부동산 시장의 상태를 특징짓습니다. 계절적 조정으로 인해, HPI 변화는 영국 부동산 시장에서 거의 순수한 인플레이션을 보여줍니다. 집값 상승은 스털링 인플레이션의 증가를 말하는 것이기 때문에 국가 경제에 유리한 요인입니다. 따라서 HPI 성장은 영국 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값: