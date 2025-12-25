Экономический календарь
Индекс цен на жилье в Великобритании г/г (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Низкая
|2.6%
|3.1%
|
3.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.4%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на жилье, г/г (House Price Index (HPI) y/y) отражает изменение средних цен на жилую недвижимость в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расчет основан на данных о продажах домов, полученных из государственных кадастровых органов, и на статистических отчетах крупнейших ипотечных кредиторов Великобритании.
Индекс учитывает цены, уплаченные за покупаемое жилье частными лицами. Из расчета исключены:
- коммерческие сделки;
- продажи не по полной рыночной стоимости;
- рефинансирование уже существующей ипотеки;
- продажи долей в собственности;
- передача жилья в подарок, в наследство или по решению суда;
- и другие сделки, которые не подразумевают передачу полной рыночной стоимости жилья от его нового собственника к прежнему.
Из вышеуказанных источников собирается не только информация об уплаченной цене жилья, поскольку она не учитывает физических характеристик домов (тип жилья, его размер и расположение, благоустройство и рыночная категория). Поэтому для расчета индекса применяется специальная корректировка (гедонистическая регрессия). Также индекс рассчитывается с учетом поправки на сезонность (рынок жилья традиционно сильно подвержен сезонным колебаниям).
Индекс характеризует состояние рынка жилья в стране и инфляцию. С учетом того, что пересчет происходит с поправкой на сезонность, изменение индекса цен на жилье демонстрирует практически чистую инфляцию на рынке недвижимости Британии. Рост цен на жилье — благоприятный фактор для экономики страны, поскольку говорит об увеличении инфляции фунта стерлингов. Поэтому увеличение показателя положительно сказывается на котировках фунта.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в Великобритании г/г (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress