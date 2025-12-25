Индекс цен на жилье, г/г (House Price Index (HPI) y/y) отражает изменение средних цен на жилую недвижимость в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расчет основан на данных о продажах домов, полученных из государственных кадастровых органов, и на статистических отчетах крупнейших ипотечных кредиторов Великобритании.

Индекс учитывает цены, уплаченные за покупаемое жилье частными лицами. Из расчета исключены:

коммерческие сделки;

продажи не по полной рыночной стоимости;

рефинансирование уже существующей ипотеки;

продажи долей в собственности;

передача жилья в подарок, в наследство или по решению суда;

и другие сделки, которые не подразумевают передачу полной рыночной стоимости жилья от его нового собственника к прежнему.

Из вышеуказанных источников собирается не только информация об уплаченной цене жилья, поскольку она не учитывает физических характеристик домов (тип жилья, его размер и расположение, благоустройство и рыночная категория). Поэтому для расчета индекса применяется специальная корректировка (гедонистическая регрессия). Также индекс рассчитывается с учетом поправки на сезонность (рынок жилья традиционно сильно подвержен сезонным колебаниям).

Индекс характеризует состояние рынка жилья в стране и инфляцию. С учетом того, что пересчет происходит с поправкой на сезонность, изменение индекса цен на жилье демонстрирует практически чистую инфляцию на рынке недвижимости Британии. Рост цен на жилье — благоприятный фактор для экономики страны, поскольку говорит об увеличении инфляции фунта стерлингов. Поэтому увеличение показателя положительно сказывается на котировках фунта.

