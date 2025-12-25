Экономический календарь
Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
|Низкая
|£4.273 млрд
|£2.826 млрд
|
£5.223 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|£4.309 млрд
|
£4.273 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Ипотечное кредитование от Банка Англии, м/м (BoE Mortgage Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов, обеспеченных жильем, в отчетном месяце по отношению к предыдущему.
Информация о кредитах, обеспеченных жильем, собираются Банком Англии ежемесячно. Есть три основных типа кредиторов, которые выдают ипотечные кредиты и предоставляют о них отчеты в Банк Англии и в другие государственные учреждения.
- Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
- Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
- Другие специализированные ипотечные кредиторы. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.
Чистый объем текущих непогашенных ипотечных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.
Рост ипотечного кредитования в стране — индикатор расширения рынка жилой недвижимости и фактор активизации банковского сектора. Это в целом благоприятный показатель для экономики страны. Поэтому рост ипотечного кредитования может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress