Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Жилье
Низкая £​4.273 млрд £​2.826 млрд
£​5.223 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​4.309 млрд
£​4.273 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  Обзор
  График
  История
  Виджет

Ипотечное кредитование от Банка Англии, м/м (BoE Mortgage Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов, обеспеченных жильем, в отчетном месяце по отношению к предыдущему.

Информация о кредитах, обеспеченных жильем, собираются Банком Англии ежемесячно. Есть три основных типа кредиторов, которые выдают ипотечные кредиты и предоставляют о них отчеты в Банк Англии и в другие государственные учреждения.

  • Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
  • Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
  • Другие специализированные ипотечные кредиторы. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Чистый объем текущих непогашенных ипотечных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.

Рост ипотечного кредитования в стране — индикатор расширения рынка жилой недвижимости и фактор активизации банковского сектора. Это в целом благоприятный показатель для экономики страны. Поэтому рост ипотечного кредитования может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
£​4.273 млрд
£​2.826 млрд
£​5.223 млрд
сент. 2025
£​5.489 млрд
£​6.359 млрд
£​4.277 млрд
авг. 2025
£​4.308 млрд
£​2.964 млрд
£​4.506 млрд
июль 2025
£​4.522 млрд
£​-1.540 млрд
£​5.389 млрд
июнь 2025
£​5.340 млрд
£​5.120 млрд
£​2.213 млрд
май 2025
£​2.054 млрд
£​0.894 млрд
£​-0.776 млрд
апр. 2025
£​-0.759 млрд
£​11.356 млрд
£​12.957 млрд
март 2025
£​12.963 млрд
£​3.762 млрд
£​3.303 млрд
февр. 2025
£​3.287 млрд
£​3.916 млрд
£​4.229 млрд
янв. 2025
£​4.207 млрд
£​3.037 млрд
£​3.343 млрд
дек. 2024
£​3.568 млрд
£​2.960 млрд
£​2.547 млрд
нояб. 2024
£​2.474 млрд
£​3.003 млрд
£​3.466 млрд
окт. 2024
£​3.435 млрд
£​2.707 млрд
£​2.573 млрд
сент. 2024
£​2.541 млрд
£​2.150 млрд
£​2.851 млрд
авг. 2024
£​2.861 млрд
£​2.524 млрд
£​2.796 млрд
июль 2024
£​2.786 млрд
£​1.906 млрд
£​2.625 млрд
июнь 2024
£​2.653 млрд
£​1.812 млрд
£​1.260 млрд
май 2024
£​1.212 млрд
£​1.339 млрд
£​2.229 млрд
апр. 2024
£​2.412 млрд
£​-0.285 млрд
£​0.462 млрд
март 2024
£​0.260 млрд
£​1.646 млрд
февр. 2024
£​1.510 млрд
£​-1.073 млрд
янв. 2024
£​-1.090 млрд
£​-0.434 млрд
£​-0.830 млрд
дек. 2023
£​-0.830 млрд
£​-0.044 млрд
£​0.006 млрд
нояб. 2023
£​-0.039 млрд
£​0.101 млрд
£​-0.083 млрд
окт. 2023
£​-0.050 млрд
£​0.259 млрд
£​-0.961 млрд
сент. 2023
£​-0.940 млрд
£​0.420 млрд
£​1.116 млрд
авг. 2023
£​1.218 млрд
£​-0.044 млрд
£​0.201 млрд
июль 2023
£​0.230 млрд
£​-0.458 млрд
£​0.105 млрд
июнь 2023
£​0.136 млрд
£​-0.417 млрд
£​-0.085 млрд
май 2023
£​-0.092 млрд
£​0.120 млрд
£​-1.466 млрд
апр. 2023
£​-1.384 млрд
£​1.374 млрд
£​-0.010 млрд
март 2023
£​0.018 млрд
£​2.487 млрд
£​0.670 млрд
февр. 2023
£​0.738 млрд
£​6.050 млрд
£​2.003 млрд
янв. 2023
£​2.541 млрд
£​6.318 млрд
£​3.082 млрд
дек. 2022
£​3.238 млрд
£​6.453 млрд
£​4.260 млрд
нояб. 2022
£​4.358 млрд
£​6.530 млрд
£​3.576 млрд
окт. 2022
£​3.966 млрд
£​6.645 млрд
£​5.878 млрд
сент. 2022
£​6.061 млрд
£​6.619 млрд
£​6.099 млрд
авг. 2022
£​6.136 млрд
£​6.580 млрд
£​5.143 млрд
июль 2022
£​5.051 млрд
£​6.578 млрд
£​5.308 млрд
июнь 2022
£​5.273 млрд
£​6.544 млрд
£​8.036 млрд
май 2022
£​7.426 млрд
£​6.410 млрд
£​4.160 млрд
апр. 2022
£​4.121 млрд
£​6.404 млрд
£​6.441 млрд
март 2022
£​6.974 млрд
£​6.256 млрд
£​4.555 млрд
февр. 2022
£​4.673 млрд
£​6.199 млрд
£​5.925 млрд
янв. 2022
£​5.920 млрд
£​6.082 млрд
£​3.969 млрд
дек. 2021
£​3.571 млрд
£​6.048 млрд
£​3.776 млрд
нояб. 2021
£​3.693 млрд
£​3.732 млрд
£​1.149 млрд
окт. 2021
£​1.604 млрд
£​4.979 млрд
£​9.282 млрд
сент. 2021
£​9.524 млрд
£​9.771 млрд
£​4.440 млрд
1234
