Ипотечное кредитование от Банка Англии, м/м (BoE Mortgage Lending m/m) отражает изменение чистого объема непогашенных кредитов, обеспеченных жильем, в отчетном месяце по отношению к предыдущему.

Информация о кредитах, обеспеченных жильем, собираются Банком Англии ежемесячно. Есть три основных типа кредиторов, которые выдают ипотечные кредиты и предоставляют о них отчеты в Банк Англии и в другие государственные учреждения.

Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.

Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.

Другие специализированные ипотечные кредиторы. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Чистый объем текущих непогашенных ипотечных кредитов — это валовый поток кредитования в отчетном месяце за вычетом потока погашения кредитов.

Рост ипотечного кредитования в стране — индикатор расширения рынка жилой недвижимости и фактор активизации банковского сектора. Это в целом благоприятный показатель для экономики страны. Поэтому рост ипотечного кредитования может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений: