Ata da Reunião do Comitê de Política Financeira (FPC) do Banco da Inglaterra (BoE FPC Meeting Minutes) é publicada duas semanas após o final da reunião.

O Comitê de Política Financeira é responsável por identificar e por monitorar os riscos que ameaçam a sustentabilidade do sistema financeiro do Reino Unido. Sua finalidade também é desenvolver e tomar medidas contra esses riscos. O Comitê tem duas ferramentas principais para influenciar o sistema financeiro do país. A primeira consiste em diretivas diretas que devem ser executadas pelos distintos organismos oficiais. Por exemplo, o Comitê pode emitir uma diretiva sob a qual bancos, empresas de construção e grandes fundos de investimento devem executar determinadas ações. Para os bancos, isso pode significar o fornecer um amortecedor contra circunstâncias negativas.

A segunda ferramenta são as recomendações. Se os reguladores decidirem não cumpri-los, eles devem explicar publicamente o motivo de tal decisão.

O Comitê se reúne trimestralmente. Uma semana após cada reunião, são divulgados seus resultados como una declaração descrevendo futuras mudanças na política financeira. Um relatório mais completo - a ata da reunião - é publicado após duas semanas. Ele descreve todo o curso da discussão.

A divulgação da ata da reunião do FPC do Banco da Inglaterra pode afetar as cotações da libra esterlina, dependendo de quais medidas de regulação financeira forem adotadas.