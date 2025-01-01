英国央行金融政策委员会会议纪要在每次FPC会议的两周后发布。

英国央行(BoE)金融政策委员会(FPC)确定并监控当前威胁到英国金融体系复原性的风险。它还采取行动来消除或减少系统风险。 委员会拥有两方面权力。第一个是指导权力——金融政策委员会(FPC)有能力指导监管机构制定一系列具体的政策工具。例如，委员会可以指示银行、建筑企业和大型投资基金机构执行某些行动。银行可能会被要求设定资本要求，以加强对不利环境的缓冲。

第二个是推荐权力。如果监管机构决定不遵守这些规定，他们必须公开解释做出此类决定的原因。

金融政策委员会(FPC)会议每季度召开一次。会议结果报告会在每次会议结束一周后发布，概述未来金融政策的变化。两周内则发布一份更加完整的报告，会议纪要。会议纪要提供了整个讨论过程的描述。

金融政策委员会(FPC)会议纪要的发布可能影响英镑的报价，这取决于所采取的金融监管措施。