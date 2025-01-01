I Verbali della Riunione del Comitato di Politica Finanziaria della Banca d'Inghilterra sono pubblicati due settimane dopo ogni meeting dell'FPC.

Il Financial Policy Committee (FPC) della Banca d'Inghilterra identifica e monitora i rischi attuali, minacciando la resilienza del sistema finanziario del Regno Unito. Agisce inoltre per rimuovere o ridurre i rischi sistemici. Il Comitato ha due serie di poteri. Il primo è il potere di direzione: l'FPC ha il potere di dirigere i regolatori su una serie di strumenti politici specifici. Ad esempio, il Comitato può indirizzare banche, imprese di costruzione e grandi fondi di investimento a compiere determinate azioni. Le banche possono essere incaricate di fissare requisiti patrimoniali per rafforzare la riserva in caso di circostanze negative.

Il secondo è il potere della raccomandazione. Se gli organismi di regolamentazione decidono di non rispettarli, devono spiegare pubblicamente il motivo di tale decisione.

L'FPC si riunisce trimestralmente. Una dichiarazione sui risultati delle riunioni viene pubblicata una settimana dopo ogni riunione, delineando i futuri cambiamenti nella politica finanziaria. Un rapporto più completo, il verbale della riunione, viene pubblicato tra due settimane. Fornisce la descrizione dell'intero corso della discussione.

La pubblicazione dei Verbali delle Riunioni FPC può influire sulle quotazioni della sterlina a seconda delle misure di regolamentazione finanziaria adottate.