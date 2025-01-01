Das Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Komitees der Bank von England wird zwei Wochen nach einer Sitzung des FPC veröffentlicht.

Das finanzpolitische Komitee (Financial Policy Committee, FPC) der Bank of England identifiziert und überwacht aktuelle Risiken und bedroht die Widerstandsfähigkeit des britischen Finanzsystems. Es ergreift auch Maßnahmen, um systemische Risiken zu beseitigen oder zu reduzieren. Der Ausschuss hat zwei Befugnisse. Die erste ist die Macht der Richtung - die FPC hat die Macht, die Regulatoren auf eine Reihe von spezifischen Politikinstrumenten zu lenken. Beispielsweise kann der Ausschuss Banken, Bauunternehmen und große Investmentfonds anweisen, bestimmte Aktionen durchzuführen. Banken können angewiesen werden, Kapitalanforderungen festzulegen, um den Puffer gegen negative Umstände zu stärken.

Die zweite ist die Macht der Empfehlung. Wenn die Regulierungsstellen beschließen, diese nicht einzuhalten, müssen sie den Grund für eine solche Entscheidung öffentlich darlegen.

Der FPC trifft sich vierteljährlich. Eine Woche nach jeder Sitzung wird eine Erklärung über die Ergebnisse der Sitzungen veröffentlicht, in der die künftigen Änderungen in der Finanzpolitik dargelegt werden. Ein ausführlicherer Bericht, das Sitzungsprotokoll, wird zwei Wochen später veröffentlicht. Es beschreibt den gesamten Verlauf der Diskussion.

Die Veröffentlichung des Protokolls der FPC-Sitzung kann sich je nach verabschiedeten Maßnahmen der Finanzregulierung auf die Pfund Sterling-Kurse auswirken.