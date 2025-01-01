イングランド銀行金融政策委員会会議議事録は、各FPC会議の2週間後に発表されます。

イングランド銀行の金融政策委員会（FPC）は、現在の英国の金融システムの回復力を脅かすリスクを特定して監視します。また、全体的なリスクを除去または軽減する措置も講じます。 委員会には2つの権限があります。最初のものは指向力です。FPCは、いくつかの特定の政策ツールにおいて規制当局を誘導する力を持っています。例えば、委員会は、銀行、建設会社、および大規模投資ファンドに一定の行動を指示することができます。負の環境に対してバッファーを強化するために、銀行は資本要件を設定するよう指示されるかもしれません。

もう一つは、推薦の力です。規制当局が遵守しないことを決定した場合、そのような決定の理由を公に説明しなければなりません。

FPCは四半期ごとに集まります。会議の結果についての声明は、各会議の1週間後に発表され、将来の財政政策の変化を概説します。より完全な報告書である会議議事録は2週間で出版されます。ディスカッション全体が説明されます。

FPC会議議事録の公表は、採択された金融規制措置に応じてGBP相場に影響を及ぼす可能性があります。