Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии (BoE FPC Meeting Minutes) публикуется через две недели после окончания заседания.

Комитет по финансовой политике занимается выявлением и мониторингом рисков, угрожающих устойчивости финансовой системы Великобритании. Также в его задачи входит разработка и принятие мер против этих рисков. Комитет имеет два основных рычага воздействия на финансовую систему страны. Первый — это прямые директивы, которые обязательны к исполнению различными органами власти. К примеру, Комитет может выдать директиву, в соответствии с которой банки, строительные компании и крупные инвестиционные фонды должны выполнить определенные действия. Для банков это может быть установление требований к уровню капитала, чтобы усилить буфер против негативных обстоятельств.

Второй способ воздействия — рекомендации. Если регулирующие органы решают не выполнять их, они обязаны публично разъяснить причину такого решения.

Заседания Комитета происходят ежеквартально. Через неделю после каждого заседания публикуется заявление по его итогам, в котором излагаются грядущие изменения в финансовой политике. Более полный отчет – протокол заседания — выходит в свет через две недели. В нем содержится описание всего хода обсуждения.

Выход протокола заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии может повлиять на котировки фунта стерлингов, в зависимости от того, какие меры финансового регулирования приняты к исполнению.