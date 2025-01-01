Las Actas de Reunión del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra se publican dos semanas después de la reunión.

El Comité de Política Financiera (FPC) del Banco de Inglaterra identifica y monitorea los actuales riesgos que amenazan la capacidad de recuperación del sistema financiero del Reino Unido. También toma las medidas correspondientes para eliminar o reducir los riesgos sistémicos. El Comité dispone de dos instrumentos de poder. El primero es el poder de dirección: el FPC tiene el poder de emitir directivas a los reguladores sobre una serie de herramientas políticas específicas. Por ejemplo, el Comité puede ordenar a los bancos, compañías de construcción y grandes fondos de inversión que realicen ciertas acciones. Se puede ordenar a los bancos que establezcan requisitos de capital para amortiguar eventuales circunstancias negativas.

El segundo es el poder de la recomendación. Si los organismos reguladores deciden no cumplir con dichas directivas, deberán explicar públicamente el motivo de tal decisión.

El FPC se reúne cada tres meses. Una semana después de cada reunión se publica una declaración sobre los resultados de las reuniones. En dicho documento se delinean los futuros cambios en la política financiera. Dos semanas después se publica un informe más completo: las Actas de Reunión. Estas ofrecen una descripción de todo el curso del debate.

La publicación de las Actas de Reunión del FPC puede afectar a las cotizaciones de la libra esterlina en función de las medidas de regulación financiera adoptadas.