영국은행 금융정책위원회 회의록은 매 FPC 회의 후 2주 후에 발행됩니다.

영국은행 금융정책위원회(FPC)는 영국 금융시스템의 복원력을 위협하며 현재의 위험을 파악하고 감시합니다. 또한 체계적인 위험을 제거하거나 줄이기 위한 조치를 취합니다. 그 위원회는 두 세트의 권한을 가지고 있습니다. 첫 번째는 방향의 힘입니다. FPC는 규제기관에 많은 특정 정책 도구를 지시할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 예를 들어, 위원회는 은행, 건설회사 및 대규모 투자펀드에 특정 행위를 하도록 지시할 수 있습니다. 은행들은 부정적인 상황에서 완충장치를 강화하기 위해 자본요건을 정하도록 지시받을 수 있습니다.

두 번째는 추천의 권한입니다. 규제 기관이 이에 따르지 않기로 결정한 경우, 규제 기관은 그러한 결정의 이유를 공개적으로 설명해야 합니다.

FPC는 분기별로 만납니다. 회의 결과에 대한 성명서는 매 회의 후 일주일 후에 발표되며, 향후 재정 정책의 변화를 요약합니다. 보다 완전한 보고서인 회의록은 2주 후에 발표됩니다. 토론의 전체 과정에 대한 설명을 제공합니다.

FPC 회의록의 발행은 채택된 금융 규제 조치에 따라 파운드화 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.