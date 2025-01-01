Les procès-verbaux des réunions du Comité de politique financière de la Banque d’Angleterre sont publiés deux semaines après chaque réunion du FPC.

Le Comité de Politique Financière(FPC) de la Banque d’Angleterre identifie et surveille les risques actuels, menaçant la résilience du système financier britannique. Il prend également des mesures pour éliminer ou réduire les risques systémiques. Le Comité dispose de deux ensembles de pouvoirs. Le premier est le pouvoir d’orientation – le FPC a le pouvoir de diriger les organismes de réglementation sur un certain nombre d’outils stratégiques spécifiques. Par exemple, le Comité peut ordonner aux banques, aux entreprises de construction et aux grands fonds d’investissement d’effectuer certaines actions. Les banques peuvent être invitées à fixer des exigences de fonds propres afin de renforcer le tampon contre les circonstances négatives.

Le second est le pouvoir de recommandation. Si les organismes de réglementation décident de ne pas s’y conformer, ils doivent publiquement préciser la raison d’une telle décision.

Le CPF se réunit tous les trimestres. Une déclaration sur les résultats des réunions est publiée une semaine après chaque réunion, décrivant les changements futurs dans la politique financière. Un rapport plus complet, le procès-verbal de la réunion, est publié dans deux semaines. Il fournit la description de l’ensemble du déroulement de la discussion.

La publication du procès-verbal de la réunion du FPC peut avoir un impact sur les cours de la livre sterling en fonction des mesures de réglementation financière adoptées.