A Taxa de Desemprego da Suíça (Switzerland Unemployment Rate) reflete a proporção de desempregados que, no mês de referência, estavam em busca de trabalho e podiam começar a trabalhar imediatamente. Leva em conta as pessoas registradas como desempregadas no Centro Regional de Emprego (RAV), sem importar se eles recebem ou não subsídio de desemprego.

São considerados desempregados os residentes da Suíça em idade de trabalhar que, no momento em que é gerado o relatório, estão registrados no RAV. As estatísticas incluem pessoas que não têm um rendimento permanente, seja em tempo integral ou em tempo parcial. O indicador não leva em conta os trabalhadores independentes do país que possuem renda constante e pagam impostos ao tesouro.

Segundo os padrões dos países mais desenvolvidos, a Suíça é um país com um nível de desemprego tradicionalmente baixo. No entanto, a luta contra esse fenômeno é uma das prioridades do Estado. Para este fim, o governo trabalha em estreita colaboração com o setor privado e com organizações sem fins lucrativos.

Em geral, o desemprego tem um impacto negativo no consumo privado e na produção do país. O crescimento do número de cidadãos desempregados provoca uma queda no padrão de vida e é um indicador de uma desaceleração do desenvolvimento econômico. Portanto, um aumento no desemprego pode afetar adversamente as cotações do franco suíço.

Últimos valores: