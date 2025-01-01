O Boletim Trimestral do Banco Nacional da Suíça (SNB Quarterly Bulletin) é uma compilação de pesquisas econômicas publicadas pelo regulador a cada três meses. O boletim é destinado para o público em geral.

As informações contidas no boletim são divididas em duas seções principais, isto é, um relatório sobre a política monetária e um relatório sobre os sinais dos ciclos de negócios. O boletim também inclui uma crônica dos eventos do regulador e materiais especiais periódicos.

Geralmente, a estrutura do boletim trimestral não muda de um lançamento para outro. O documento começa com uma descrição das decisões sobre política monetária e com uma explicação da estratégia do Banco Nacional da Suíça. São descritas as condições econômicas globais, separadamente para as maiores economias (EUA, Eurozona, Japão, China, os maiores mercados emergentes). Em seguida, vem a análise do desenvolvimento econômico da Suíça (dinâmica da demanda e da oferta, mercado de trabalho, parte prospectiva, avaliação dos indicadores de inflação mais importantes). Na seguinte seção, são discutidas as taxas de juros, taxas de câmbio, preços de mercado de ações e agregados monetários do regulador. Seção "Sinais de ciclos de negócios" é dedicada à economia e aos seus setores individuais, ás expectativas de inflação e aos riscos. Finalmente, as seções finais do boletim são dedicadas a vários problemas da economia ou a notícias.

A publicação do boletim não é um fator de grande influência no franco suíço, uma vez que é uma fonte sumária de informação facilmente acessível que explica a política do regulador e as condições para sua formação.