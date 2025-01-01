スイス国立銀行(SNB)四半期速報決定は3ヶ月ごとに発行される経済調査をまとめたもので、幅広い聴衆を対象としています。

速報に含まれる情報は、金融政策報告と景気循環シグナルに関する2つの主要セクションに分かれており、SNBのイベントと定期的な特別資料の記録も含まれています。

四半期速報の構造は、一般にリリースごとに同じです。この文書は、金融政策決定の記述とスイス国立銀行の戦略の説明で始まります。次の章では、最強経済（米国、ユーロ圏、日本、中国、そして最大の新興市場）を考慮した世界経済情勢についてが説明されます。その後、スイスの経済発展（産出と需要、労働市場、設備利用と展望）の分析が行われます。その他の部分では、価格、金利、通貨、信用の総計が記述されます。「景気循環シグナル」セクションは、経済と経済部門、インフレ期待とリスクに捧げられています。速報の最終セクションでは、さまざまな経済関連の問題やニュースに触れています。

速報の発行はスイスフランに深刻な影響を与えるものではなく、簡単にアクセス可能な形式で提供される情報の要約であり、SNBの方針と根本的な条件を説明しています。