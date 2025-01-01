Das Vierteljahresbulletin der Schweizer Nationalbank (SNB) ist eine alle drei Monate erscheinende Zusammenstellung von Konjunkturstudien. Das Bulletin richtet sich an ein breites Publikum.

Die darin enthaltenen Informationen gliedern sich in zwei große Abschnitte: den geldpolitischen Bericht und einen Bericht über Konjunktursignale. Das Bulletin enthält auch eine Chronik der Ereignisse der SNB und periodische Sondermaterialien.

Die Struktur des Quartalsberichts bleibt in der Regel in seinen Veröffentlichungen erhalten. Das Dokument beginnt mit einer Beschreibung der geldpolitischen Entscheidungen und einer Erläuterung der Strategie der Schweizerischen Nationalbank. Das nächste Kapitel enthält eine Beschreibung der globalen Wirtschaftslage unter Berücksichtigung der größten Volkswirtschaften (USA, Euroraum, Japan, China und die größten Schwellenländer). Es folgt die Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz (Produktion und Nachfrage, Arbeitsmarkt, Kapazitätsauslastung und Ausblick). Weitere Teile beschreiben Preise, Zinssätze, Geld- und Kreditaggregate. Der Abschnitt "Konjunktursignale" widmet sich der Wirtschaft und ihren Branchen, den Inflationserwartungen und -risiken. Die letzten Abschnitte des Bulletins befassen sich mit verschiedenen aktuellen Problemen und Nachrichten aus der Wirtschaft.

Die Veröffentlichung des Bulletins hat keinen gravierenden Einfluss auf den Schweizer Franken: Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Informationen in leicht zugänglicher Form, die die Politik und die Rahmenbedingungen der SNB erläutert.