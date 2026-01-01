스위스 국립은행 분기보(Swiss National Bank, SNB)는 석 달에 한 번씩 발행되는 경제 연구 자료를 종합한 것입니다. 이 게시판은 광범위한 시청자를 대상으로 합니다.

여기에 포함된 정보는 크게 두 부분으로 나뉩니다: 통화 정책 보고서와 경기 순환 신호에 대한 보고서. 또한 게시판에는 SNB의 이벤트와 주기적인 특수 자료의 연대기도 포함되어 있습니다.

분기별 게시판의 구조는 일반적으로 그것의 릴리스에 보존됩니다. 이 문서는 통화 정책 결정에 대한 설명과 스위스 국립 은행의 전략에 대한 설명으로 시작됩니다. 다음 장에서는 최대 경제국(미국, 유럽, 일본, 중국 및 최대 신흥 시장)을 고려한 세계 경제 상황에 대해 설명합니다. 이어 스위스의 경제발전(생산과 수요, 노동시장, 역량활용, 전망)에 대한 분석이 이어집니다. 추가 부분은 가격, 금리, 통화 및 신용 집계를 설명합니다. "경기순환 신호" 섹션은 경제와 그 부문, 인플레이션 기대와 위험을 다룹니다. Bulletin의 최종 섹션은 다양한 경제 관련 주제 문제 및 뉴스를 다룹니다.

이 게시판의 발행은 스위스 프랑에 심각한 영향을 미치지 않습니다. 그것은 쉽게 접근할 수 있는 형태로 제공되는 정보의 요약으로서 SNB의 정책과 기본 조건을 설명합니다.