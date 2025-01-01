İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Üç Aylık Bülten, her üç ayda bir yayınlanan ekonomik araştırmanın bir derlemesidir. Bülten genel halk için tasarlanmıştır. İsviçre Ulusal Bankası'nın para politikası ve uluslararası ekonomik durum, iç koşullar, enflasyon beklentileri ve nakit akışları gibi yönetim koşulları hakkında bir rapor sunar.