Le Bulletin trimestriel de la Banque Nationale Suisse (BNS) est un recueil de recherches économiques publié tous les trois mois. Le Bulletin s’adresse à un large public.

Les informations qu’il comprend sont divisées en deux grandes sections: le rapport sur la politique monétaire et un rapport sur les signaux du cycle économique. Le Bulletin comprend également une chronique des événements de la BNS et des documents périodiques spéciaux.

La structure du Bulletin trimestriel est généralement préservée dans ses communiqués. Le document commence par une description des décisions de politique monétaire et une explication de la stratégie de la Banque Nationale Suisse. Le chapitre suivant présente une description des conditions économiques mondiales en tenant compte des plus grandes économies (États-Unis, zone euro, Japon, Chine et les plus grands marchés émergents). Elle est suivie de l’analyse de l’évolution économique de la Suisse (production et demande, marché du travail, utilisation des capacités et perspectives). D’autres parties décrivent les prix, les taux d’intérêt, les agrégats monétaires et de crédit. La section « Signaux du cycle économique » est consacrée à l’économie et à ses secteurs, aux anticipations inflationnistes et aux risques. Les dernières sections du Bulletin traitent de divers problèmes d’actualité et nouvelles liés à l’économie.

La publication du Bulletin n’a pas d’impact grave sur le franc suisse: il s’agit d’un résumé des informations fournies sous une forme facilement accessible, expliquant la politique et les conditions sous-jacentes de la BNS.