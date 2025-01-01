El Boletín Trimestral del Banco Nacional de Suiza (SNB) es una recopilación de investigaciones económicas publicada cada tres meses. El Boletín está dirigido al público en general.

La información contenida en el mismo se divide en dos secciones principales: un informe sobre política monetaria y otro sobre las señales del ciclo económico. El Boletín también incluye una crónica de los eventos y materiales especiales y periódicos del SNB.

La estructura del boletín trimestral se preserva en sus publicaciones. El documento comienza con una descripción de las decisiones sobre política monetaria y una explicación de la estrategia del Banco Nacional de Suiza. El siguiente capítulo ofrece una descripción de las condiciones económicas globales, prestando especial atención a las economías más grandes (Estados Unidos, Eurozona, Japón, China y los mayores mercados emergentes). Le sigue un análisis del desarrollo económico de Suiza (producción y demanda, mercado laboral, utilización de la capacidad y perspectivas). Las demás partes describen los precios, las tasas de interés y los agregados monetarios y crediticios. El apartado "Señales del ciclo económico" está dedicado a la economía y sus sectores, las expectativas y los riesgos inflacionarios. Los apartados finales del Boletín abordan diversos problemas y noticias relacionados con la economía.

La publicación del Boletín no influye significativamente en el franco suizo: es un resumen de informativo ofrecido en una forma fácilmente accesible, que explica la política del SNB y las condiciones subyacentes.