Calendário Econômico
Importações da Suíça (Switzerland Imports)
|Baixa
|₣19.637 bilh
|
₣21.075 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
₣19.637 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações da Suíça (Switzerland Imports) reflete o valor nominal de bens estrangeiros adquiridos por residentes no país durante o mês de referência. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.
As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por importadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.
O cálculo não leva em conta metais e pedras preciosas, bem como arte e antiguidades.
A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.
O impacto das importações nas cotações do franco suíço é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos (como da dinâmica da produção). Geralmente, ao importarem, os residentes suíços são obrigados a vender francos e comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações pode afetar negativamente as cotações da moeda nacional. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do franco suíço, geralmente, é de curta duração.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações da Suíça (Switzerland Imports)".
