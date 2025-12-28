CalendárioSeções

Importações da Suíça (Switzerland Imports)

Suíça
CHF, Franco suíço
Administração Aduaneira Federal (Federal Customs Administration)
Comércio
Baixa ₣​19.637 bilh
₣​21.075 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
₣​19.637 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações da Suíça (Switzerland Imports) reflete o valor nominal de bens estrangeiros adquiridos por residentes no país durante o mês de referência. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por importadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.

O cálculo não leva em conta metais e pedras preciosas, bem como arte e antiguidades.

A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.

O impacto das importações nas cotações do franco suíço é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos (como da dinâmica da produção). Geralmente, ao importarem, os residentes suíços são obrigados a vender francos e comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações pode afetar negativamente as cotações da moeda nacional. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do franco suíço, geralmente, é de curta duração.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações da Suíça (Switzerland Imports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
₣​19.637 bilh
₣​21.075 bilh
out. 2025
₣​21.032 bilh
₣​19.880 bilh
set. 2025
₣​19.899 bilh
₣​15.030 bilh
ago. 2025
₣​14.921 bilh
₣​18.600 bilh
jul. 2025
₣​18.567 bilh
₣​18.350 bilh
jun. 2025
₣​18.350 bilh
₣​19.448 bilh
mai. 2025
₣​19.469 bilh
₣​19.059 bilh
abr. 2025
₣​19.089 bilh
₣​24.033 bilh
mar. 2025
₣​23.889 bilh
₣​19.997 bilh
fev. 2025
₣​19.941 bilh
₣​18.381 bilh
jan. 2025
₣​18.326 bilh
₣​18.209 bilh
dez. 2024
₣​18.135 bilh
₣​18.281 bilh
nov. 2024
₣​18.257 bilh
₣​19.801 bilh
out. 2024
₣​19.682 bilh
₣​17.620 bilh
set. 2024
₣​17.579 bilh
₣​15.905 bilh
ago. 2024
₣​15.912 bilh
₣​19.215 bilh
jul. 2024
₣​19.226 bilh
₣​18.121 bilh
jun. 2024
₣​18.109 bilh
₣​19.115 bilh
mai. 2024
₣​19.062 bilh
₣​20.392 bilh
abr. 2024
₣​20.419 bilh
₣​18.636 bilh
mar. 2024
₣​18.569 bilh
₣​18.857 bilh
fev. 2024
₣​18.812 bilh
₣​18.046 bilh
jan. 2024
₣​18.067 bilh
₣​17.517 bilh
dez. 2023
₣​17.551 bilh
₣​20.454 bilh
nov. 2023
₣​20.509 bilh
₣​18.424 bilh
out. 2023
₣​18.491 bilh
₣​18.506 bilh
set. 2023
₣​18.480 bilh
₣​17.118 bilh
ago. 2023
₣​17.106 bilh
₣​17.603 bilh
jul. 2023
₣​17.584 bilh
₣​20.102 bilh
jun. 2023
₣​20.093 bilh
₣​18.438 bilh
mai. 2023
₣​18.349 bilh
₣​17.107 bilh
abr. 2023
₣​17.302 bilh
₣​22.505 bilh
mar. 2023
₣​22.604 bilh
₣​19.497 bilh
fev. 2023
₣​19.243 bilh
₣​19.238 bilh
jan. 2023
₣​19.037 bilh
₣​17.969 bilh
dez. 2022
₣​18.415 bilh
₣​21.599 bilh
nov. 2022
₣​21.916 bilh
₣​20.175 bilh
out. 2022
₣​19.989 bilh
₣​20.403 bilh
set. 2022
₣​20.154 bilh
₣​17.611 bilh
ago. 2022
₣​17.519 bilh
₣​18.720 bilh
jul. 2022
₣​18.639 bilh
₣​20.583 bilh
jun. 2022
₣​20.607 bilh
₣​20.960 bilh
mai. 2022
₣​20.606 bilh
₣​17.402 bilh
abr. 2022
₣​17.311 bilh
₣​22.115 bilh
mar. 2022
₣​22.068 bilh
₣​17.951 bilh
fev. 2022
₣​17.896 bilh
₣​18.537 bilh
jan. 2022
₣​18.408 bilh
₣​17.704 bilh
dez. 2021
₣​17.508 bilh
₣​19.184 bilh
nov. 2021
₣​19.025 bilh
₣​16.886 bilh
out. 2021
₣​16.658 bilh
₣​17.148 bilh
