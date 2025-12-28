As Importações da Suíça (Switzerland Imports) reflete o valor nominal de bens estrangeiros adquiridos por residentes no país durante o mês de referência. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por importadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.

O cálculo não leva em conta metais e pedras preciosas, bem como arte e antiguidades.

A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.

O impacto das importações nas cotações do franco suíço é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos (como da dinâmica da produção). Geralmente, ao importarem, os residentes suíços são obrigados a vender francos e comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações pode afetar negativamente as cotações da moeda nacional. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do franco suíço, geralmente, é de curta duração.

