O Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level) mostra o número total de pessoas formalmente empregadas no país no trimestre de referência. O cálculo do indicador inclui o número de empregados, tanto em tempo integral como em tempo parcial.

Na divulgação completa do indicador, é possível ver a situação separadamente por setor, por gênero e por duração do dia de trabalho. O cálculo do nível de emprego inclui todos os setores da economia suíça, isto é: mineração, indústria, energia, gestão de recursos e reciclagem de resíduos, construção, comércio, transporte, hotelaria e restaurantes, informática, serviços financeiros e de seguros, mercado imobiliário, serviços administrativos, educação, sector público, saúde, arte e cultura, etc.

Os dados são coletados pelos serviços de emprego separadamente para os cantões do país. Depois, eles são reduzidos a um relatório geral.

O nível de emprego é um dos indicadores mais importantes que afetam a decisão do regulador nacional sobre política monetária e sobre taxas de juros. Quanto mais emprego, melhores as expectativas do nível de consumo, uma vez que as pessoas gastam mais e, portanto, mais dinheiro circula na economia.

O crescimento do nível de emprego pode ter um impacto positivo na cotação do franco suíço.

