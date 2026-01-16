Calendário Econômico
Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level)
|Moderada
|N/D
|5.563 milh
|
5.532 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level) mostra o número total de pessoas formalmente empregadas no país no trimestre de referência. O cálculo do indicador inclui o número de empregados, tanto em tempo integral como em tempo parcial.
Na divulgação completa do indicador, é possível ver a situação separadamente por setor, por gênero e por duração do dia de trabalho. O cálculo do nível de emprego inclui todos os setores da economia suíça, isto é: mineração, indústria, energia, gestão de recursos e reciclagem de resíduos, construção, comércio, transporte, hotelaria e restaurantes, informática, serviços financeiros e de seguros, mercado imobiliário, serviços administrativos, educação, sector público, saúde, arte e cultura, etc.
Os dados são coletados pelos serviços de emprego separadamente para os cantões do país. Depois, eles são reduzidos a um relatório geral.
O nível de emprego é um dos indicadores mais importantes que afetam a decisão do regulador nacional sobre política monetária e sobre taxas de juros. Quanto mais emprego, melhores as expectativas do nível de consumo, uma vez que as pessoas gastam mais e, portanto, mais dinheiro circula na economia.
O crescimento do nível de emprego pode ter um impacto positivo na cotação do franco suíço.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
