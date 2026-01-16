CalendárioSeções

Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Escritório Federal de Estatísticas (Federal Statistical Office)
Setor:
Trabalho
Moderada N/D 5.563 milh
5.532 milh
5.532 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level) mostra o número total de pessoas formalmente empregadas no país no trimestre de referência. O cálculo do indicador inclui o número de empregados, tanto em tempo integral como em tempo parcial.

Na divulgação completa do indicador, é possível ver a situação separadamente por setor, por gênero e por duração do dia de trabalho. O cálculo do nível de emprego inclui todos os setores da economia suíça, isto é: mineração, indústria, energia, gestão de recursos e reciclagem de resíduos, construção, comércio, transporte, hotelaria e restaurantes, informática, serviços financeiros e de seguros, mercado imobiliário, serviços administrativos, educação, sector público, saúde, arte e cultura, etc.

Os dados são coletados pelos serviços de emprego separadamente para os cantões do país. Depois, eles são reduzidos a um relatório geral.

O nível de emprego é um dos indicadores mais importantes que afetam a decisão do regulador nacional sobre política monetária e sobre taxas de juros. Quanto mais emprego, melhores as expectativas do nível de consumo, uma vez que as pessoas gastam mais e, portanto, mais dinheiro circula na economia.

O crescimento do nível de emprego pode ter um impacto positivo na cotação do franco suíço.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nível de Emprego na Suíça (Switzerland Employment Level)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
N/D
5.563 milh
5.532 milh
2 trim. 2025
5.532 milh
5.540 milh
5.512 milh
1 trim. 2025
5.512 milh
5.563 milh
5.534 milh
4 trim. 2024
5.534 milh
5.550 milh
5.528 milh
3 trim. 2024
5.528 milh
5.515 milh
5.499 milh
2 trim. 2024
5.499 milh
5.517 milh
5.481 milh
1 trim. 2024
5.484 milh
5.542 milh
5.488 milh
4 trim. 2023
5.488 milh
5.480 milh
5.465 milh
3 trim. 2023
5.465 milh
5.476 milh
5.432 milh
2 trim. 2023
5.432 milh
5.428 milh
5.389 milh
1 trim. 2023
5.389 milh
5.433 milh
5.398 milh
4 trim. 2022
5.398 milh
5.303 milh
5.362 milh
3 trim. 2022
5.362 milh
5.331 milh
5.316 milh
2 trim. 2022
5.316 milh
5.274 milh
5.273 milh
1 trim. 2022
5.227 milh
5.235 milh
5.239 milh
4 trim. 2021
5.239 milh
5.179 milh
5.213 milh
3 trim. 2021
5.213 milh
5.129 milh
5.126 milh
2 trim. 2021
5.126 milh
5.122 milh
5.101 milh
1 trim. 2021
5.101 milh
5.158 milh
5.141 milh
4 trim. 2020
5.135 milh
5.158 milh
5.138 milh
3 trim. 2020
5.138 milh
5.142 milh
5.095 milh
2 trim. 2020
5.095 milh
5.161 milh
5.132 milh
1 trim. 2020
5.102 milh
5.173 milh
5.130 milh
4 trim. 2019
5.130 milh
5.160 milh
5.137 milh
3 trim. 2019
5.137 milh
5.103 milh
5.109 milh
2 trim. 2019
5.109 milh
5.130 milh
5.071 milh
1 trim. 2019
5.071 milh
5.122 milh
5.068 milh
4 trim. 2018
5.068 milh
5.111 milh
5.070 milh
3 trim. 2018
5.070 milh
4.985 milh
5.048 milh
2 trim. 2018
5.048 milh
4.985 milh
5.005 milh
1 trim. 2018
4.961 milh
4.999 milh
4.962 milh
4 trim. 2017
4.962 milh
4.963 milh
4.956 milh
3 trim. 2017
4.956 milh
4.915 milh
2 trim. 2017
4.915 milh
4.884 milh
1 trim. 2017
4.884 milh
4.921 milh
4 trim. 2016
4.912 milh
4.918 milh
3 trim. 2016
4.918 milh
4.903 milh
2 trim. 2016
4.903 milh
4.878 milh
1 trim. 2016
4.878 milh
4.897 milh
4 trim. 2015
4.897 milh
4.240 milh
2 trim. 2015
4.240 milh
4.225 milh
1 trim. 2015
4.225 milh
4.231 milh
4 trim. 2014
4.231 milh
4.227 milh
3 trim. 2014
4.227 milh
4.196 milh
2 trim. 2014
4.196 milh
4.192 milh
1 trim. 2014
4.192 milh
4.189 milh
4 trim. 2013
4.189 milh
4.196 milh
3 trim. 2013
4.196 milh
4.166 milh
2 trim. 2013
4.166 milh
4.152 milh
1 trim. 2013
4.152 milh
4.116 milh
12
Exportar relatório

