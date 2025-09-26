CalendrierSections

Indice des prix à l’exportation de la Corée du Sud a/a (South Korea Export Price Index y/y)

Pays :
Corée du Sud
KRW, Won sud-coréen
Source
Banque de Corée (Bank of Korea)
Secteur
Prix
Bas -1.0% 0.0%
-4.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.4%
-1.0%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice des prix à l’exportation a/a traduit les variations des prix des marchandises exportés et réexportés de la Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les marchandises participent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans les exportations nationales totales. La croissance des prix à l’exportation est une indication de la croissance de l’activité commerciale du pays et peut donc être considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’exportation de la Corée du Sud a/a (South Korea Export Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
juil. 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
juin 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
mai 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
avr. 2025
0.7%
7.7%
6.4%
mars 2025
6.3%
8.4%
6.3%
févr. 2025
6.3%
3.2%
8.6%
janv. 2025
8.5%
6.0%
10.5%
déc. 2024
10.7%
3.2%
7.0%
nov. 2024
7.0%
0.0%
1.7%
oct. 2024
2.0%
2.9%
1.0%
sept. 2024
1.2%
3.9%
5.5%
août 2024
5.7%
8.0%
13.0%
juil. 2024
12.9%
16.5%
12.1%
juin 2024
12.2%
7.6%
mai 2024
7.5%
6.2%
avr. 2024
6.2%
3.1%
2.3%
mars 2024
2.6%
6.0%
4.5%
févr. 2024
4.2%
7.5%
3.6%
janv. 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
déc. 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
nov. 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
oct. 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
sept. 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
août 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
juil. 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
juin 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
mai 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
avr. 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
mars 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
févr. 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
janv. 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
déc. 2022
3.1%
5.6%
8.3%
nov. 2022
8.6%
15.9%
13.5%
oct. 2022
13.7%
13.1%
14.7%
sept. 2022
15.2%
8.4%
13.0%
août 2022
13.4%
22.9%
15.9%
juil. 2022
16.3%
22.0%
23.5%
juin 2022
23.7%
22.0%
23.4%
mai 2022
23.5%
21.5%
22.0%
avr. 2022
21.4%
23.4%
23.4%
mars 2022
22.8%
18.3%
20.5%
févr. 2022
20.3%
20.4%
22.0%
janv. 2022
22.3%
22.6%
23.3%
déc. 2021
23.5%
28.6%
25.5%
nov. 2021
25.5%
27.1%
26.1%
oct. 2021
25.3%
20.2%
20.4%
sept. 2021
20.2%
20.8%
18.9%
août 2021
18.6%
19.1%
17.4%
juil. 2021
16.9%
10.5%
13.0%
123
Exporter

