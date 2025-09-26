L’indice des prix à l’exportation a/a traduit les variations des prix des marchandises exportés et réexportés de la Corée du Sud au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les marchandises participent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans les exportations nationales totales. La croissance des prix à l’exportation est une indication de la croissance de l’activité commerciale du pays et peut donc être considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’exportation de la Corée du Sud a/a (South Korea Export Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.