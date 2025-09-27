L'Indice dei Prezzi all'Esportazione a/a riflette le variazioni dei prezzi delle merci esportate e riesportate dalla Corea del Sud, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle esportazioni nazionali. La crescita dei prezzi all'esportazione è un'indicazione della crescita dell'attività commerciale del paese e quindi può essere vista come positiva per le quotazioni won sudcoreane.

Ultimi valori: