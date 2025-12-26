南非失业人数 (South Africa Unemployment)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
劳动力
|低级别
|0.112 M
|8.042 M
|
0.008 M
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.409 M
|
0.112 M
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
失业数值反映了所报告季度中南非失业的人数。南非统计局在季度家庭劳动力调查期间收集了用于指标计算的数据。
失业者的定义就是年龄在15岁到74岁未就业的人口：
- 在参考周内未被录用；和
- 在报告前的四周内积极寻找工作或尝试创业，和
- 准备在参考周开始工作；或
- 在过去四个星期内没有积极地寻找工作，但有以后要开始的工作。
根据调查结果，南非统计局发布一份完整的报告，将失业人口按种族、性别和年龄划分。除了全国范围内的指数变化外，还发布了各省的单独数据。
从社会和经济角度来看，失业率指标很重要。失业的增长导致个人收入的减少，从而导致消费活动的减少。此外，这增加了国家预算的压力，减少了税收。因此，高于预期的数值被视为对南非经济和兰特报价不利。
最后值:
真实值
预测值
"南非失业人数 (South Africa Unemployment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.112 M
8.042 M
0.008 M
2 Q 2025
8.367 M
8.256 M
8.228 M
1 Q 2025
8.228 M
8.126 M
7.991 M
4 Q 2024
7.991 M
8.330 M
8.011 M
3 Q 2024
8.011 M
8.384 M
2 Q 2024
8.384 M
8.226 M
1 Q 2024
8.226 M
8.189 M
7.895 M
4 Q 2023
7.895 M
8.056 M
7.849 M
3 Q 2023
7.849 M
8.316 M
7.921 M
2 Q 2023
7.921 M
8.199 M
7.933 M
1 Q 2023
7.933 M
8.044 M
7.753 M
4 Q 2022
7.753 M
7.866 M
7.725 M
3 Q 2022
7.725 M
7.730 M
7.994 M
2 Q 2022
7.994 M
7.553 M
7.862 M
1 Q 2022
7.862 M
7.381 M
7.921 M
4 Q 2021
7.921 M
7.140 M
7.643 M
3 Q 2021
7.643 M
6.981 M
7.826 M
2 Q 2021
7.826 M
6.814 M
7.242 M
1 Q 2021
7.242 M
6.702 M
7.233 M
4 Q 2020
7.233 M
6.588 M
6.533 M
3 Q 2020
6.533 M
4.636 M
4.295 M
2 Q 2020
4.295 M
6.824 M
7.070 M
1 Q 2020
7.070 M
6.357 M
6.726 M
4 Q 2019
6.726 M
8.969 M
6.734 M
3 Q 2019
6.734 M
6.655 M
2 Q 2019
6.655 M
6.201 M
1 Q 2019
6.201 M
6.139 M
4 Q 2018
6.139 M
6.209 M
3 Q 2018
6.209 M
6.083 M
2 Q 2018
6.083 M
5.980 M
1 Q 2018
5.980 M
5.880 M
4 Q 2017
5.880 M
6.210 M
3 Q 2017
6.210 M
6.177 M
2 Q 2017
6.177 M
6.214 M
1 Q 2017
6.214 M
5.781 M
4 Q 2016
5.781 M
5.873 M
3 Q 2016
5.873 M
5.634 M
2 Q 2016
5.634 M
5.714 M
1 Q 2016
5.714 M
5.193 M
4 Q 2015
5.193 M
5.418 M
3 Q 2015
5.418 M
5.230 M
2 Q 2015
5.230 M
5.535 M
1 Q 2015
5.535 M
4.909 M
4 Q 2014
4.909 M
5.151 M
3 Q 2014
5.151 M
5.154 M
2 Q 2014
5.154 M
5.067 M
1 Q 2014
5.067 M
4.830 M
4 Q 2013
4.830 M
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件