Число безработных в ЮАР (South Africa Unemployment)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Статистическое агентство Южной Африки (Statistics South Africa)
Сектор:
Труд
Низкая 0.112 млн 8.042 млн
0.008 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
-0.409 млн
0.112 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
  Обзор
  График
  История
  • Виджет

Индикатор безработицы (Unemployment) отражает число безработных граждан ЮАР в отчетный квартал. Индикатор рассчитывается на основе ежеквартального исследования домохозяйств от Статистического управления Южной Африки, в ходе которого опрашиваются лица от 15 до 64 лет.

Безработным считается гражданин ЮАР от 15 до 64 лет, который:

  • не трудоустроен в неделю опроса и
  • активно искал работу или пытался начать собственный бизнес в течение четырех недель, предшествующих опросу, и
  • готов начать работу в указанную неделю или
  • не искал работу в течение предыдущих четырех недель, но у него есть работа, к которой надо будет приступить в определенное время в будущем.

По результатам опроса Статистическое управление публикует полный отчет, в котором помимо общего количества безработных публикуется разбивка по этническим, гендерным и возрастным группам. В дополнение к общенациональному индексу публикуются отдельные данные по провинциям.

Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для экономики ЮАР и для котировок южноафриканской валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число безработных в ЮАР (South Africa Unemployment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
0.112 млн
8.042 млн
0.008 млн
2 кв. 2025
8.367 млн
8.256 млн
8.228 млн
1 кв. 2025
8.228 млн
8.126 млн
7.991 млн
4 кв. 2024
7.991 млн
8.330 млн
8.011 млн
3 кв. 2024
8.011 млн
8.384 млн
2 кв. 2024
8.384 млн
8.226 млн
1 кв. 2024
8.226 млн
8.189 млн
7.895 млн
4 кв. 2023
7.895 млн
8.056 млн
7.849 млн
3 кв. 2023
7.849 млн
8.316 млн
7.921 млн
2 кв. 2023
7.921 млн
8.199 млн
7.933 млн
1 кв. 2023
7.933 млн
8.044 млн
7.753 млн
4 кв. 2022
7.753 млн
7.866 млн
7.725 млн
3 кв. 2022
7.725 млн
7.730 млн
7.994 млн
2 кв. 2022
7.994 млн
7.553 млн
7.862 млн
1 кв. 2022
7.862 млн
7.381 млн
7.921 млн
4 кв. 2021
7.921 млн
7.140 млн
7.643 млн
3 кв. 2021
7.643 млн
6.981 млн
7.826 млн
2 кв. 2021
7.826 млн
6.814 млн
7.242 млн
1 кв. 2021
7.242 млн
6.702 млн
7.233 млн
4 кв. 2020
7.233 млн
6.588 млн
6.533 млн
3 кв. 2020
6.533 млн
4.636 млн
4.295 млн
2 кв. 2020
4.295 млн
6.824 млн
7.070 млн
1 кв. 2020
7.070 млн
6.357 млн
6.726 млн
4 кв. 2019
6.726 млн
8.969 млн
6.734 млн
3 кв. 2019
6.734 млн
6.655 млн
2 кв. 2019
6.655 млн
6.201 млн
1 кв. 2019
6.201 млн
6.139 млн
4 кв. 2018
6.139 млн
6.209 млн
3 кв. 2018
6.209 млн
6.083 млн
2 кв. 2018
6.083 млн
5.980 млн
1 кв. 2018
5.980 млн
5.880 млн
4 кв. 2017
5.880 млн
6.210 млн
3 кв. 2017
6.210 млн
6.177 млн
2 кв. 2017
6.177 млн
6.214 млн
1 кв. 2017
6.214 млн
5.781 млн
4 кв. 2016
5.781 млн
5.873 млн
3 кв. 2016
5.873 млн
5.634 млн
2 кв. 2016
5.634 млн
5.714 млн
1 кв. 2016
5.714 млн
5.193 млн
4 кв. 2015
5.193 млн
5.418 млн
3 кв. 2015
5.418 млн
5.230 млн
2 кв. 2015
5.230 млн
5.535 млн
1 кв. 2015
5.535 млн
4.909 млн
4 кв. 2014
4.909 млн
5.151 млн
3 кв. 2014
5.151 млн
5.154 млн
2 кв. 2014
5.154 млн
5.067 млн
1 кв. 2014
5.067 млн
4.830 млн
4 кв. 2013
4.830 млн
