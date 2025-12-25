Индикатор безработицы (Unemployment) отражает число безработных граждан ЮАР в отчетный квартал. Индикатор рассчитывается на основе ежеквартального исследования домохозяйств от Статистического управления Южной Африки, в ходе которого опрашиваются лица от 15 до 64 лет.

Безработным считается гражданин ЮАР от 15 до 64 лет, который:

не трудоустроен в неделю опроса и

активно искал работу или пытался начать собственный бизнес в течение четырех недель, предшествующих опросу, и

готов начать работу в указанную неделю или

не искал работу в течение предыдущих четырех недель, но у него есть работа, к которой надо будет приступить в определенное время в будущем.

По результатам опроса Статистическое управление публикует полный отчет, в котором помимо общего количества безработных публикуется разбивка по этническим, гендерным и возрастным группам. В дополнение к общенациональному индексу публикуются отдельные данные по провинциям.

Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для экономики ЮАР и для котировок южноафриканской валюты.

График последних значений: