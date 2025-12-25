Экономический календарь
Число безработных в ЮАР (South Africa Unemployment)
|Низкая
|0.112 млн
|8.042 млн
|
0.008 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.409 млн
|
0.112 млн
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор безработицы (Unemployment) отражает число безработных граждан ЮАР в отчетный квартал. Индикатор рассчитывается на основе ежеквартального исследования домохозяйств от Статистического управления Южной Африки, в ходе которого опрашиваются лица от 15 до 64 лет.
Безработным считается гражданин ЮАР от 15 до 64 лет, который:
- не трудоустроен в неделю опроса и
- активно искал работу или пытался начать собственный бизнес в течение четырех недель, предшествующих опросу, и
- готов начать работу в указанную неделю или
- не искал работу в течение предыдущих четырех недель, но у него есть работа, к которой надо будет приступить в определенное время в будущем.
По результатам опроса Статистическое управление публикует полный отчет, в котором помимо общего количества безработных публикуется разбивка по этническим, гендерным и возрастным группам. В дополнение к общенациональному индексу публикуются отдельные данные по провинциям.
Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для экономики ЮАР и для котировок южноафриканской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число безработных в ЮАР (South Africa Unemployment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
