南非储备银行私营部门信贷年率y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
货币
|低级别
|N/D
|5.86%
|
6.03%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
SARB私营部门信贷年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在参考月份金融机构向本国私营部门发放的贷款变化。
该指标涵盖所有信贷的数据：家庭贷款、公司贷款、抵押贷款和一般用途贷款。
为了编制月度报告，南非储备银行从银行和金融企业收集信息。选定期间百分比的变化是按照前一时期的信贷水平除以实际价值来计算的。
这个指数用来评估潜在的零售额，显示利率的变化情况并反映消费者情绪。这个指数的增长意味着消费支出的增加，反过来，这也暗示了潜在的通胀增长，以及国民经济中金融和信贷领域的更高活动。但是，家庭债务过度增加可能表明经济过热。
一般来说，消费信贷增长对南非兰特报价会有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"南非储备银行私营部门信贷年率y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
5.86%
6.03%
9月 2025
6.03%
5.67%
5.86%
8月 2025
5.86%
4.41%
5.84%
7月 2025
5.84%
4.13%
4.98%
6月 2025
4.98%
4.02%
4.98%
5月 2025
4.98%
3.91%
4.57%
4月 2025
4.60%
3.94%
3.45%
3月 2025
3.45%
2.72%
3.68%
2月 2025
3.68%
4.01%
4.59%
1月 2025
4.59%
4.34%
3.83%
12月 2024
3.83%
3.82%
4.16%
11月 2024
4.16%
4.48%
4.26%
10月 2024
4.26%
5.10%
4.63%
9月 2024
4.63%
4.76%
4.95%
8月 2024
4.95%
4.65%
3.50%
7月 2024
3.50%
4.99%
4.27%
6月 2024
4.27%
4.55%
3.89%
5月 2024
4.26%
4.27%
3.90%
4月 2024
3.90%
3.98%
5.18%
3月 2024
5.18%
3.32%
3.32%
2月 2024
3.32%
3.45%
3.16%
1月 2024
3.16%
4.28%
4.94%
12月 2023
4.94%
3.82%
3.84%
11月 2023
3.84%
4.01%
3.94%
10月 2023
3.94%
3.72%
4.60%
9月 2023
4.60%
3.60%
4.39%
8月 2023
4.38%
6.59%
5.87%
7月 2023
5.87%
4.64%
6.25%
6月 2023
6.25%
5.12%
6.85%
5月 2023
6.85%
7.90%
7.07%
4月 2023
7.07%
8.35%
7.19%
3月 2023
7.19%
6.84%
8.29%
2月 2023
8.28%
7.16%
8.42%
1月 2023
8.42%
7.86%
7.73%
12月 2022
7.73%
7.81%
8.30%
11月 2022
8.30%
9.99%
9.34%
10月 2022
9.34%
10.11%
9.74%
9月 2022
9.74%
7.77%
7.86%
8月 2022
7.86%
7.93%
7.06%
7月 2022
7.09%
7.93%
7.53%
6月 2022
7.53%
5.58%
5.34%
5月 2022
5.34%
6.78%
5.87%
4月 2022
5.99%
4.71%
5.92%
3月 2022
5.89%
3.32%
3.62%
2月 2022
3.62%
2.81%
3.11%
1月 2022
3.12%
2.48%
2.58%
12月 2021
2.58%
2.21%
2.46%
11月 2021
2.46%
-1.14%
1.29%
10月 2021
1.29%
-0.83%
1.60%
9月 2021
1.60%
1.31%
1.21%
