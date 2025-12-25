Экономический календарь
Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|Низкая
|N/D
|5.86%
|
6.03%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г (SARB Private Sector Credit y/y) отражает изменение в объеме кредитов, выданных финансовыми организациями частному сектору страны в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.
Индикатор включает в себя информацию по всем типам кредитов, выданных частным секторам: кредиты домохозяйствам, корпоративные кредиты, ипотечные и общие займы, взятые на домашние, семейные и другие личные расходы.
Ежемесячно Южно-Африканский резервный банк публикует данные, рассчитанные на основе информации от банков и финансовых компаний. Процентное изменение за период представляет собой уровень кредитов в предыдущем периоде, деленный на актуальное значение.
Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.
В общем случае рост потребительского кредитования положительно отражается на котировках южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
