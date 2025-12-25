Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г (SARB Private Sector Credit y/y) отражает изменение в объеме кредитов, выданных финансовыми организациями частному сектору страны в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Индикатор включает в себя информацию по всем типам кредитов, выданных частным секторам: кредиты домохозяйствам, корпоративные кредиты, ипотечные и общие займы, взятые на домашние, семейные и другие личные расходы.

Ежемесячно Южно-Африканский резервный банк публикует данные, рассчитанные на основе информации от банков и финансовых компаний. Процентное изменение за период представляет собой уровень кредитов в предыдущем периоде, деленный на актуальное значение.

Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.

В общем случае рост потребительского кредитования положительно отражается на котировках южноафриканского рэнда.

