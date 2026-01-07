싱가포르 은행 대출 (Singapore Bank Loans)
국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
분야:
통화
|낮음
|S$873.129 B
|S$870.232 B
|
S$866.120 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|S$876.334 B
|
S$873.129 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
Singapore Bank Londs는 보고된 달에 싱가포르 시민과 기업들이 보유하고 있는 현재 대출 자금의 총 가치를 반영합니다. 예상보다 높은 수치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"싱가포르 은행 대출 (Singapore Bank Loans)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
S$873.129 B
S$870.232 B
S$866.120 B
10월 2025
S$866.120 B
S$865.925 B
S$863.761 B
9월 2025
S$863.761 B
S$856.194 B
S$851.726 B
8월 2025
S$851.726 B
S$861.124 B
S$854.020 B
7월 2025
S$854.020 B
S$851.511 B
S$853.336 B
6월 2025
S$853.336 B
S$843.662 B
S$844.573 B
5월 2025
S$844.573 B
S$844.645 B
S$841.924 B
4월 2025
S$841.924 B
S$848.604 B
S$846.504 B
3월 2025
S$846.504 B
S$842.384 B
S$841.066 B
2월 2025
S$841.066 B
S$845.234 B
S$836.281 B
1월 2025
S$836.281 B
S$828.605 B
S$834.930 B
12월 2024
S$834.992 B
S$815.155 B
S$819.363 B
11월 2024
S$819.400 B
S$813.056 B
10월 2024
S$813.056 B
S$808.591 B
S$808.824 B
9월 2024
S$808.824 B
S$801.475 B
S$800.030 B
8월 2024
S$800.030 B
S$802.328 B
S$801.183 B
7월 2024
S$801.183 B
S$810.012 B
S$803.570 B
6월 2024
S$803.570 B
S$806.450 B
S$796.703 B
5월 2024
S$796.703 B
S$813.421 B
S$804.327 B
4월 2024
S$804.327 B
S$816.071 B
S$807.752 B
3월 2024
S$807.752 B
S$806.924 B
S$801.477 B
2월 2024
S$801.484 B
S$798.425 B
S$794.285 B
1월 2024
S$794.285 B
S$801.751 B
S$793.645 B
12월 2023
S$793.674 B
S$801.789 B
S$792.926 B
11월 2023
S$792.926 B
S$793.879 B
S$791.526 B
10월 2023
S$791.526 B
S$791.226 B
S$787.579 B
9월 2023
S$787.661 B
S$790.643 B
S$786.284 B
8월 2023
S$786.284 B
S$797.219 B
S$786.460 B
7월 2023
S$786.460 B
S$803.696 B
S$799.292 B
6월 2023
S$799.292 B
S$800.314 B
S$798.808 B
5월 2023
S$798.808 B
S$799.277 B
S$792.469 B
4월 2023
S$792.469 B
S$805.077 B
S$796.874 B
3월 2023
S$796.874 B
S$810.412 B
S$803.755 B
2월 2023
S$803.755 B
S$815.436 B
S$807.127 B
1월 2023
S$807.127 B
S$820.326 B
S$813.512 B
12월 2022
S$813.512 B
S$826.785 B
S$816.483 B
11월 2022
S$816.483 B
S$838.276 B
S$826.118 B
10월 2022
S$826.118 B
S$847.025 B
S$838.810 B
9월 2022
S$838.810 B
S$846.787 B
S$842.813 B
8월 2022
S$842.813 B
S$846.135 B
S$837.983 B
7월 2022
S$837.983 B
S$847.197 B
S$841.564 B
6월 2022
S$841.564 B
S$847.271 B
S$839.751 B
5월 2022
S$839.751 B
S$842.454 B
S$841.839 B
4월 2022
S$841.612 B
S$836.168 B
S$829.888 B
3월 2022
S$829.888 B
S$830.293 B
S$829.483 B
2월 2022
S$829.483 B
S$823.738 B
S$817.963 B
1월 2022
S$818.032 B
S$817.703 B
S$816.809 B
12월 2021
S$816.809 B
S$811.110 B
S$805.900 B
11월 2021
S$805.900 B
S$833.150 B
S$804.036 B
10월 2021
S$804.036 B
S$832.550 B
S$803.832 B
