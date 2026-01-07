캘린더섹션

경제 달력

국가

싱가포르 은행 대출 (Singapore Bank Loans)

국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
소스:
싱가포르 금융청 (Monetary Authority of Singapore)
분야:
통화
낮음 S$​873.129 B S$​870.232 B
S$​866.120 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
S$​876.334 B
S$​873.129 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

Singapore Bank Londs는 보고된 달에 싱가포르 시민과 기업들이 보유하고 있는 현재 대출 자금의 총 가치를 반영합니다. 예상보다 높은 수치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"싱가포르 은행 대출 (Singapore Bank Loans)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
S$​873.129 B
S$​870.232 B
S$​866.120 B
10월 2025
S$​866.120 B
S$​865.925 B
S$​863.761 B
9월 2025
S$​863.761 B
S$​856.194 B
S$​851.726 B
8월 2025
S$​851.726 B
S$​861.124 B
S$​854.020 B
7월 2025
S$​854.020 B
S$​851.511 B
S$​853.336 B
6월 2025
S$​853.336 B
S$​843.662 B
S$​844.573 B
5월 2025
S$​844.573 B
S$​844.645 B
S$​841.924 B
4월 2025
S$​841.924 B
S$​848.604 B
S$​846.504 B
3월 2025
S$​846.504 B
S$​842.384 B
S$​841.066 B
2월 2025
S$​841.066 B
S$​845.234 B
S$​836.281 B
1월 2025
S$​836.281 B
S$​828.605 B
S$​834.930 B
12월 2024
S$​834.992 B
S$​815.155 B
S$​819.363 B
11월 2024
S$​819.400 B
S$​813.056 B
10월 2024
S$​813.056 B
S$​808.591 B
S$​808.824 B
9월 2024
S$​808.824 B
S$​801.475 B
S$​800.030 B
8월 2024
S$​800.030 B
S$​802.328 B
S$​801.183 B
7월 2024
S$​801.183 B
S$​810.012 B
S$​803.570 B
6월 2024
S$​803.570 B
S$​806.450 B
S$​796.703 B
5월 2024
S$​796.703 B
S$​813.421 B
S$​804.327 B
4월 2024
S$​804.327 B
S$​816.071 B
S$​807.752 B
3월 2024
S$​807.752 B
S$​806.924 B
S$​801.477 B
2월 2024
S$​801.484 B
S$​798.425 B
S$​794.285 B
1월 2024
S$​794.285 B
S$​801.751 B
S$​793.645 B
12월 2023
S$​793.674 B
S$​801.789 B
S$​792.926 B
11월 2023
S$​792.926 B
S$​793.879 B
S$​791.526 B
10월 2023
S$​791.526 B
S$​791.226 B
S$​787.579 B
9월 2023
S$​787.661 B
S$​790.643 B
S$​786.284 B
8월 2023
S$​786.284 B
S$​797.219 B
S$​786.460 B
7월 2023
S$​786.460 B
S$​803.696 B
S$​799.292 B
6월 2023
S$​799.292 B
S$​800.314 B
S$​798.808 B
5월 2023
S$​798.808 B
S$​799.277 B
S$​792.469 B
4월 2023
S$​792.469 B
S$​805.077 B
S$​796.874 B
3월 2023
S$​796.874 B
S$​810.412 B
S$​803.755 B
2월 2023
S$​803.755 B
S$​815.436 B
S$​807.127 B
1월 2023
S$​807.127 B
S$​820.326 B
S$​813.512 B
12월 2022
S$​813.512 B
S$​826.785 B
S$​816.483 B
11월 2022
S$​816.483 B
S$​838.276 B
S$​826.118 B
10월 2022
S$​826.118 B
S$​847.025 B
S$​838.810 B
9월 2022
S$​838.810 B
S$​846.787 B
S$​842.813 B
8월 2022
S$​842.813 B
S$​846.135 B
S$​837.983 B
7월 2022
S$​837.983 B
S$​847.197 B
S$​841.564 B
6월 2022
S$​841.564 B
S$​847.271 B
S$​839.751 B
5월 2022
S$​839.751 B
S$​842.454 B
S$​841.839 B
4월 2022
S$​841.612 B
S$​836.168 B
S$​829.888 B
3월 2022
S$​829.888 B
S$​830.293 B
S$​829.483 B
2월 2022
S$​829.483 B
S$​823.738 B
S$​817.963 B
1월 2022
S$​818.032 B
S$​817.703 B
S$​816.809 B
12월 2021
S$​816.809 B
S$​811.110 B
S$​805.900 B
11월 2021
S$​805.900 B
S$​833.150 B
S$​804.036 B
10월 2021
S$​804.036 B
S$​832.550 B
S$​803.832 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드