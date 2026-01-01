BoJ 통화정책 성명은 금리 및 통화정책의 다양한 조치에 대한 규제 당국의 결정을 공개하고, 결정에 영향을 준 경제 상황을 설명하는 공식 성명서입니다. 이 보고서는 일본은행 회의 결과에 따라 연 8회 발행되며 향후 통화정책의 변화를 예측하는 데 활용됩니다.

그 성명은 가까운 미래에 통화정책을 강화할 암시를 포함하고 있는지에 따라 일본경제에 영향을 미칠 수 있습니다.

금융통화정책은 자산매입에 대한 BoJ의 결정 결과와 결정에 영향을 준 경제상황에 대한 의견을 담고 있습니다. 일본은행은 승인 후 사흘의 영업일이 지난 다음 회의 때 통화정책결정회의의 의사일정을 발표합니다. 재무부 장관과 경제 재정 정책을 담당하는 장관 (또는 경제 재정 정책을 담당하는 장관이 없을 경우 총리)은 투표권이 없지만, 필요한 경우 회의에 참석하여 의견을 표명합니다.