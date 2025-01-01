La Dichiarazione di Politica Monetaria della BoJ è una dichiarazione ufficiale, che rivela la decisione del regolatore sui tassi di interesse e varie misure della politica monetaria, oltre a descrivere le condizioni economiche che hanno influenzato la decisione. Questo rapporto viene pubblicato otto volte l'anno in risposta ai risultati della riunione della Banca giapponese e viene utilizzato per prevedere futuri cambiamenti nella politica monetaria.

La dichiarazione può influenzare lo JPY a seconda che contenga indizi di inasprimento della politica monetaria nel prossimo futuro.

La Dichiarazione di Politica Monetaria contiene l'esito della decisione della BoJ sugli acquisti di attività e commenti sulle condizioni economiche che hanno influenzato la loro decisione. La Banca del Giappone annuncia i lavori della riunione di decisione di politica monetaria tre giorni lavorativi dopo la sua approvazione nella prossima riunione decisionale. Il Ministro delle Finanze e il Ministro incaricato della Politica Economica e Fiscale (o il Primo Ministro se non esiste un Ministro incaricato della Politica Economica e Fiscale) non hanno diritto di voto, ma se necessario, partecipano alle riunioni ed esprimono pareri.