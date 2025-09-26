L’indice PMI Markit Services traduit le niveau d’activité des entreprises du secteur privé des services en France pour le mois donné. Le calcul de l’indicateur est axé sur une enquête auprès de représentants d’entreprises privées du secteur des services. L’enquête couvre les entreprises de transport, les organismes financiers, les entreprises informatiques, les entreprises d’hôtellerie et de restauration, les fournisseurs de télécommunications, etc. L’enquête tient compte du nombre de commandes, du volume de travail effectué, de l’emploi et de l’évolution des prix dans l’industrie. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur des services. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit France Des Directeurs d’Achat (PMI) Services (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.