CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice Markit France Des Directeurs d’Achat (PMI) Services (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Moyen N/D 49.7
49.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice PMI Markit Services traduit le niveau d’activité des entreprises du secteur privé des services en France pour le mois donné. Le calcul de l’indicateur est axé sur une enquête auprès de représentants d’entreprises privées du secteur des services. L’enquête couvre les entreprises de transport, les organismes financiers, les entreprises informatiques, les entreprises d’hôtellerie et de restauration, les fournisseurs de télécommunications, etc. L’enquête tient compte du nombre de commandes, du volume de travail effectué, de l’emploi et de l’évolution des prix dans l’industrie. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur des services. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit France Des Directeurs d’Achat (PMI) Services (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025 préliminaire.
N/D
49.7
49.8
août 2025
49.8
49.7
49.7
août 2025 préliminaire.
49.7
47.6
48.5
juil. 2025
48.5
49.7
49.7
juil. 2025 préliminaire.
49.7
47.5
50.0
juin 2025
50.0
48.7
48.7
juin 2025 préliminaire.
48.7
47.2
48.9
mai 2025
48.9
47.4
47.4
mai 2025 préliminaire.
47.4
48.1
47.3
avr. 2025
47.3
46.8
46.8
avr. 2025 préliminaire.
46.8
48.4
47.9
mars 2025
47.9
46.6
46.6
mars 2025 préliminaire.
46.6
43.7
45.3
févr. 2025
45.3
44.5
44.5
févr. 2025 préliminaire.
44.5
49.3
48.2
janv. 2025
48.2
48.9
48.9
janv. 2025 préliminaire.
48.9
47.8
47.5
déc. 2024
47.5
48.2
48.2
déc. 2024 préliminaire.
48.2
48.7
45.9
nov. 2024
45.9
45.7
45.7
nov. 2024 préliminaire.
45.7
50.7
48.1
oct. 2024
48.1
48.3
48.3
oct. 2024 préliminaire.
48.3
46.8
49.6
sept. 2024
49.6
48.3
48.3
sept. 2024 préliminaire.
48.3
53.2
55.0
août 2024
55.0
55.0
55.0
août 2024 préliminaire.
55.0
48.8
50.1
juil. 2024
50.1
50.7
50.7
juil. 2024 préliminaire.
50.7
47.3
48.8
juin 2024
48.8
48.8
48.8
juin 2024 préliminaire.
48.8
49.1
48.9
mai 2024
48.9
49.4
49.4
mai 2024 préliminaire.
49.4
50.9
51.3
avr. 2024
51.3
50.5
50.5
avr. 2024 préliminaire.
50.5
48.1
48.3
mars 2024
48.3
47.8
47.8
mars 2024 préliminaire.
47.8
47.2
48.4
févr. 2024
48.4
48.0
48.0
févr. 2024 préliminaire.
48.0
44.9
45.4
janv. 2024
45.4
45.0
45.0
janv. 2024 préliminaire.
45.0
45.3
45.7
déc. 2023
45.7
44.3
44.3
déc. 2023 préliminaire.
44.3
45.7
45.4
nov. 2023
45.4
45.3
45.3
nov. 2023 préliminaire.
45.3
44.4
45.2
oct. 2023
45.2
46.1
46.1
oct. 2023 préliminaire.
46.1
42.7
44.4
sept. 2023
44.4
43.9
43.9
sept. 2023 préliminaire.
43.9
46.3
46.0
août 2023
46.0
46.7
46.7
1234567
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration