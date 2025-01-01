A Declaração de Taxa do Banco do Canadá (BoC Rate Statement) apresenta a decisão sobre a taxa de juros, bem como uma breve explicação dos fatores que a influenciaram. É publicada oito vezes por ano e é um dos principais eventos que afetam as cotações do dólar canadense.

A decisão sobre a taxa de juros é tomada pelo Conselho de Governadores do Banco do Canadá. Na sua decisão, o Conselho de Governadores é guiado por informações fornecidas pelo Comitê de Política Monetária e pelas quatro divisões econômicas do regulador (elas são responsáveis ​​por analisar a situação econômica no Canadá, a economia internacional, a estabilidade financeira e os mercados financeiros). Também, no processo de tomada de decisão, são usadas informações do escritório de estatística do país.

O processo de tomada de decisão consiste em várias etapas. Primeiro, todas as comissões e departamentos acima mencionados apresentam a documentação do projeto sobre a situação atual e sobre as perspectivas para o desenvolvimento do sistema financeiro do país. Em seguida, é realizado um briefing em que são discutidas as informações resultantes. O Conselho de Governadores recebe recomendações finais dos departamentos reguladores sobre política monetária e inicia uma discussão interna. Depois disso, é tomada uma decisão que é anunciada, numa conferência de imprensa do Banco do Canadá, e publicada como um relatório de taxa de juros.

Dependendo das condições de inflação prevalecentes, o regulador eleva, diminui ou deixa inalterada a taxa de juros; se a inflação for muito alta, se houver deflação ou se a inflação permanecer no nível da meta, respectivamente. A taxa de juros é o principal instrumento de regulação da inflação implementado pelo Banco do Canadá.

Mudanças nas taxas de juros levam a uma volatilidade de curto prazo do dólar canadense. O aumento da taxa tem um efeito positivo nas cotações da moeda nacional.